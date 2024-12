Gołdapscy policjanci zaopiekowali się zbłąkanymi psami Data publikacji 09.12.2024 Powrót Drukuj Pomagamy i chronimy – to hasło przyświeca policjantom każdego dnia. Każda policyjna interwencja jest inna, a funkcjonariusze zawsze muszą być gotowi na nieprzewidziane zdarzenia. W sobotę policjanci z Gołdapi otrzymali informację o psach, które błąkają się przy jednej z dróg w powiecie. Funkcjonariusze zaopiekowali się czworonogami i znaleźli im tymczasowe schronienie.

Policjanci każdego dnia udowadniają, że motto „Pomagamy i Chronimy” jest ich dewizą przewodnią. Niesienie pomocy nie odnosi się jedynie do drugiego człowieka. Często mundurowi interweniują w nietypowych sytuacjach oraz związanych z ratowaniem i pomocą zwierzętom.

Tak jak miało to miejsce w minioną sobotę, 7 grudnia 2024 r. kilkanaście minut po godzinie 14.00. Wtedy to gołdapscy policjanci otrzymali zgłoszenie od zmartwionej kobiety, która zgłosiła, że na drodze między Kolniszkami a Botkunami błąkają się dwa psy. Policjanci szybko dotarli we wskazane miejsce, gdzie zastali zziębnięte i wystraszone zwierzęta. Biegające obok drogi czworonogi stwarzały zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla przejeżdżających kierowców. Mundurowi zaopiekowali się psiakami i przekazali je pracownikom schroniska w Kośmidrach, gdzie zwierzęta otrzymają fachową pomoc i bezpiecznie poczekają na właściciela.