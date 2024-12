Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji Powrót Drukuj Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, obchodzony co roku 9 grudnia, został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2003 roku. Celem tego dnia jest zwiększenie globalnej świadomości na temat negatywnych skutków korupcji oraz promowanie działań mających na celu jej zwalczanie. Data ta nawiązuje do podpisania Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, która jest jednym z najważniejszych dokumentów międzynarodowych w tej dziedzinie.

Należy pamiętać, że korupcja jest zjawiskiem szkodliwym zarówno dla gospodarki, jak i społeczeństwa. Osłabia zaufanie do instytucji publicznych, hamuje rozwój gospodarczy, zwiększa nierówności społeczne i często prowadzi do łamania praw człowieka. Dotyka kraje na każdym poziomie rozwoju, od najbiedniejszych po najbardziej rozwinięte, powodując ogromne straty finansowe i społeczne.

Główne przesłanie tego dnia podkreśla potrzebę współpracy międzynarodowej oraz przejrzystości w życiu publicznym i gospodarczym. Przykładowym hasłem wykorzystywanym przez ONZ jest: „Your right, your role: Say no to corruption” (Twoje prawo, twoja rola: Powiedz nie korupcji).

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji przypomina, że każdy z nas ma wpływ na walkę z korupcją — poprzez budowanie świadomości, promowanie uczciwości i wspieranie działań na rzecz rządów prawa. Obchody tego dnia mają na celu nie tylko zwiększenie świadomości o problemie, ale także inspirowanie ludzi i instytucji do podejmowania działań w celu ograniczenia korupcji i budowania bardziej uczciwego świata.

Przesłanie niesione w tym dniu wpisuje się w zadania realizowane przez Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, które podejmuje inicjatywy edukacyjne, warsztaty, kampanie społeczne oraz konferencje mające na celu zaangażowanie społeczeństwa i instytucji publicznych w działania na rzecz przeciwdziałania korupcji.