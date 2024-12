Czujna seniorka nie dała się oszukać. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku "odbieraka" Data publikacji 10.12.2024 Powrót Drukuj Na wyrazy uznania zasługuje postawa mieszkanki gminy Sokołów Małopolski. Seniorka odebrała telefon od nieznajomej, która próbowała wyłudzić od niej pieniądze. Na szczęście 73-latka wiedziała, że rozmawia z oszustką. Zawiadomieni o zdarzeniu policjanci z komisariatu, zatrzymali na gorącym uczynku "odbieraka". Decyzją sądu, 27-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.

W ubiegły poniedziałek, mieszkanka gminy Sokołów Małopolski odebrała telefon z numeru zastrzeżonego. Nieznajoma kobieta próbowała jej wmówić, że jest jej córką i chciała wyłudzić od niej pieniądze. Oszustka posłużyła się legendą „na wypadek". Miała doprowadzić do zdarzenia drogowego z udziałem ciężarnej kobiety, która w wyniku obrażeń poroniła. Fałszywa córka, aby nie trafić do więzienia, potrzebowała 80 tysięcy złotych na kaucję.

Mimo starań oszustki, seniorka nie dała się nabrać. O podejrzanym telefonie powiadomiła swojego syna, który był w tym czasie w domu. Mężczyzna zadzwonił do swojego brata, a ten do policjantów z komisariatu w Sokołowie Małopolskim. Funkcjonariusze natychmiast udali się do miejsca zamieszkania 73-latki. Kiedy przyjechali na miejsce, seniorka cały czas rozmawiała z oszustką. Widok policjantów tylko upewnił ją w przekonaniu, że rozmawia z przestępcami.

Seniorka zaczęła wypełniać polecenia, ale nie przestępców, tylko policjantów. Do reklamówki, zamiast 62 tysięcy złotych, 1000 dolarów i biżuterii, włożyła pociętą gazetę. Po kilkunastu minutach, do domu seniorki, przyszedł nieznajomy mężczyzna, który miał odebrać rzeczy. Został zatrzymany na gorącym uczynku.

To 27-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komisariatu, a po wykonaniu niezbędnych czynności, osadzony w policyjnej izbie zatrzymań. Dochodzeniowcy z komisariatu przyjęli od 73-latki zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący oszustwa.

Akta sprawy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, która swoim nadzorem objęła postępowanie.

W minioną środę, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Rzeszowie tymczasowo aresztował 27-latka na okres 3 miesięcy.

