Odprawa służbowa wydziałów zwalczających przestępczość ekonomiczną

Data publikacji 10.12.2024

W dniach 3-5 grudnia 2024 r. w Poroninie odbyła się odprawa służbowa z udziałem kierownictwa Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, naczelników Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP/KSP, naczelników Wydziałów do Walki z Korupcją KWP/KSP, naczelników Wydziałów do Spraw Odzyskiwania Mienia KWP Poznań i KSP oraz koordynatorów do spraw odzyskiwania mienia z komend wojewódzkich.