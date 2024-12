Policjanci z Wawra uratowali 17-latka Data publikacji 10.12.2024 Powrót Drukuj Poniedziałkowej nocy około godziny 00:20 do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie, który nie daje oznak życia. Błyskawicznie na miejscu zjawili się funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa Wawer, którzy bez chwili namysłu przystąpili do działania. Policjanci zmienili ojca, który do czasu ich przybycia prowadził resuscytację. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów przywrócono czynności życiowe 17 – latkowi.

Policjanci zmienili ojca, który do czasu ich przybycia prowadził resuscytację. Bez chwili namysłu przystąpili oni do działania. Sprawdzili reakcje organizmu, udrożnili drogi oddechowe i rozpoczęli reanimację. Młody mężczyzna odzyskał przytomność, jednak po chwili ponownie przestał oddychać.

W trakcie trwającej walki o życie na miejscu zjawiła się załoga pogotowia, która wspomogła funkcjonariuszy. Po kilkunastu minutach chłopak, przy wsparciu przybyłych służb, zdołał wejść na pokład karetki i decyzją medyków udał się do szpitala na obserwację.