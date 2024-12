Szybka reakcja policjantów pozwoliła uniknąć tragedii Data publikacji 10.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego piotrkowskiej jednostki podczas pełnienia służby, zauważyli, że na jednej z posesji w Moszczenicy wydobywa się dym. Okazało się, że doszło do pożaru w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego. Szybka reakcja policjantów pozwoliła uniknąć tragedii

W poniedziałek, 9 grudnia 2024 roku o godzinie 23.30 policjanci piotrkowskiej drogówki, pełniąc służbę, zauważyli, że na jednej z posesji w Moszczenicy wydobywa się duża ilość dymu. Od razu podjechali na miejsce, aby zlokalizować jego źródło. Jak się okazało dym wydobywał się z budynku mieszkalnego. Mundurowi skontaktowali się z dyżurnym, aby ten powiadomił Straż Pożarną. Z budynku słychać było szczekanie psa. Podejrzewając, że mieszkańcy mogą spać, od razu zaczęli mocno pukać w drzwi i okna, będąc również w gotowości, aby wejść do środka. Na szczęście udało się dobudzić mężczyznę, który wraz ze swoim czworonogiem bezpiecznie opuścił budynek. Policjanci sprawdzili również czy w mieszkaniu nie ma innych osób, a także weszli się do piwnicy by wygasić piec i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Na miejsce przyjechał również zastęp straży pożarnej, który zajął się ugaszaniem pożaru. Jak się okazało 58-latek, śpiąc, nie był świadomy, że doszło do pożaru. Wiedząc, że mogło dojść do tragedii mężczyzna uścisnął dłoń i podziękował policjantom za zaangażowanie i pomoc.