„Gang dekarzy” trafił do aresztu Data publikacji 11.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Otwocka zatrzymali 4 obywateli Rumunii w wieku od 29 do 42 lat. Mężczyźni działali w grupie zajmującą się oszustwami metodą tzw. na rynnę. Ich sposób działania polegał na tym, że fałszywy mistrz dekarski początkowo szacował wykonanie usługi dekarskiej za kilkaset złotych, a następnie żądał zapłaty kilkudziesięciu tysięcy złotych za rzekome usługi. Mężczyźni na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku trafili do aresztu.

Pomimo licznych akcji informacyjnych oszustwa nadal stanowią duży odsetek w prowadzonych postępowaniach. Do Komisariatu Policji w Józefowie zgłosiła się seniorka, która poinformowała, że padła ofiarą oszustwa. Kobieta opowiedziała, jak grupa obcokrajowców zaoferowała wymianę i naprawę rynien za niewielką kwotę, jednak pod koniec pracy zażądali 30 000 zł. Ostatecznie kobieta straciła 28 000 zł. Policjanci rozpoczęli działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców.

Kilka dni później w otwockiej komendzie zadzwonił telefon. W słuchawce odezwał się kolejny mężczyzna, oszukany przez „gang dekarzy”. Mężczyzna dzwonił z banku, podczas gdy podejmował kolejną pulę pieniędzy dla oszustów. Zgłaszający poinformował, że jeden z oszustów przyjechał do banku razem z seniorem i czeka na przekazanie całej kwoty. Oficer dyżurny od razu wysłał na miejsce patrol policji, a w międzyczasie policjanci planowali akcję, by zatrzymać resztę oszustów na gorącym uczynku. Na miejsce zostali skierowani policjanci prewencji ruchu drogowego oraz oddziałów prewencji, którzy zatrzymali w sumie 4 obywateli Rumunii w wieku od 29 do 42 lat.

Policjanci ustalili, że senior zdążył przekazać oszustom 12 000 zł, jednak fałszywi dekarze żądali kolejnych 22 000 zł, wtedy zostali zatrzymani. Funkcjonariuszom udało się zabezpieczyć od fałszywych dekarzy gotówkę w kwocie ponad 25 000 złotych.

Mundurowi powiązali obie sprawy. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli po dwa zarzuty oszustwa. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Otwocku po zapoznaniu się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym zawnioskowała do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie wobec zatrzymanych najsurowszego ze środków zapobiegawczych. Mężczyźni trafili do aresztu.

Policja nadal poszukuje kolejnych pokrzywdzonych, do tej pory do otwockiej jednostki zgłosiło się kilkunastu poszkodowanych, policjanci sprawdzają, czy padli ofiarami tej samej grupy oszustów.