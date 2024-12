Policjanci ostrzegają przed oszustwami metodą na pracownika wodociągów! Data publikacji 11.12.2024 Powrót Drukuj W powiecie chrzanowskim dwie seniorki wpuściły do swoich domów mężczyzn podających się za pracowników wodociągów. „Odwiedziny” oszustów zakończyły się utratą kosztowności i gotówki. Policjanci apelują o ostrożność, zanim zdecydujemy się wpuścić do mieszkania obcych ludzi.

W przeciągu kilku dniu w gminie Alwernia doszło do kradzieży kosztowności i pieniędzy metodą na pracownika wodociągów.

W poniedziałek, 2 grudnia 2024 r. tuż po godzinie 10.30 do mieszkania jednej z seniorek zapukał mężczyzna, który przedstawiając się jako pracownik wodociągów, chciał sprawdzić drożność rur. Nie spodziewając się podstępu, kobieta wpuściła mężczyznę i wykonywała jego polecenia, które polegały na odkręcaniu i zakręcaniu wody w łazience. W tym czasie mężczyzna miał zejść do piwnicy. Do mieszkania już jednak nie powrócił. Kobieta dopiero na zakupach zorientowała się, że z jej portfela zniknęło 300 zł., a po powrocie z zakupów zorientowała się, że z mieszkania zniknęła również biżuteria. Straty seniorka oszacowała na kwotę ponad 5000 zł.

We wtorek, 9 grudnia br. podobna sytuacja miała miejsce w tej samej gminie. Do mieszkania innej seniorki zapukał mężczyzna, który również przedstawił się jako pracownik wodociągów. Schemat działania oszusta był bardzo podobny. Dopiero po opuszczeniu mieszkania przez pseudopracownika wodociągów kobieta zorientowała się, że została okradziona z pieniędzy i biżuterii na oszacowaną kwotę ponad 18 tys. zł.

Policja ostrzega przed oszustami i apeluje o większą ostrożność!

Pamiętajmy o tym, aby:

nie otwierać drzwi bez sprawdzania, kto stoi po drugiej stronie,

nie wpuszczać do domu osób nieznajomych bez wcześniejszego upewnienia się kim one są. W razie wątpliwości skontaktujmy się z firmą i zapytajmy, czy przysyłali swoich pracowników,

nie przechowywać w domu dużych kwot pieniędzy,

pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy osobom obcym,

współdziałać z sąsiadami w zakresie wzajemnej ochrony i obserwacji mieszkań,

zgłaszać informacje o zauważonych podejrzanych osobach, które pojawiły się w okolicy naszej klatki, mieszkania czy posesji.

Funkcjonariusze zwracają się także do osób młodych, aby edukowały seniorów w swoich rodzinach. Świadomość mechanizmów działania oszustów może skutecznie zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom.

W sytuacjach budzących jakiekolwiek podejrzenia, że mamy do czynienia z oszustem, należy jak najszybciej skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.