Chciał zainwestować - stracił ponad 600 tysięcy złotych Data publikacji 11.12.2024 Powrót Drukuj Olkuscy policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie na szkodę 62-letniego mieszkańca powiatu. Mężczyzna, chcąc zainwestować swoje oszczędności życia, znalazł na portalu społecznościowym kuszącą reklamę o szybkich zyskach. Nie zorientował się, kiedy padł ofiarą oszustwa i stracił ponad 600 tysięcy złotych.

Do oszustwa doszło pod koniec listopada tego roku. Przeglądając strony internetowe, 62-latek natrafił na reklamę o inwestycjach. Mając nadzieję na pomnożenie swoich oszczędności życiowych i szybki zysk, mężczyzna zainteresował się ofertą. Na podany adres mailowy wysłał wiadomość wraz z numerem telefonu. Chwilę później na jego telefon zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako analityk. Miał prowadzić rachunek bankowy 62-latka, a inwestycja miała dotyczyć znanego koncernu paliwowego.

Początkowo 62-latek wpłacił 800 złotych na podany przez oszusta numer rachunku bankowego, które miały być wynagrodzeniem dla analityka. Dwa dni później do 62-latka zadzwonił kolejny oszust i na jego prośbę 62-latek założył nowe konto, które miało służyć do inwestycji. Przestępca instruował swojego rozmówcę, w jaki sposób należy dalej postępować. Zgodnie z jego wskazówkami 62-latek na koncie „inwestycyjnym” zakładał różne lokaty. Przelał również ze swojego rachunku bankowego 200 tysięcy złotych. Kolejnego dnia oszust polecił 62-latkowi, aby wypłacił 130 tysięcy złotych i w umówionym miejscu przekazał je kurierowi. Przez kolejne dni 62-latek kilkukrotnie przekazywał pieniądze kurierowi, a ten za każdym razem utwierdzał mężczyznę, że pieniądze od razu trafiają na jego nowo utworzone konto bankowe. Na potwierdzenie tego faktu kurier pokazywał w telefonie aplikację, w której ruchy wskazywały, że 62-latek zarabia pieniądze. Mężczyzna przez cały ten czas nie był świadomy zagrożenia. Kiedy przyszło do wypłaty zysków, to oszuści poinformowali 62-latka, że na koncie „inwestycyjnym” została zablokowania gotówka. Tym sposobem mężczyzna stracił ponad 600 tysięcy złotych.

Po raz kolejny apelujemy o rozwagę i ostrożność w dysponowaniu swoimi oszczędnościami.

Zwracaj uwagę na fałszywe aplikacje i strony firm namawiające do inwestowania, na telefony osób, które zachęcają do inwestowania i informują o szybkich zyskach.

Nie daj się skusić atrakcyjną ofertą szybkiego zysku i nie podejmuj decyzji o inwestowaniu pod wpływem emocji.

Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej.

Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych.

Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, np. aplikacji AnyDesk, na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej. Aplikacje służą do przejęcia urządzenia na tzw. zdalny pulpit.

Jeśli otrzymasz przelew od nieznanego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej, nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi - nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie.

Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem oraz złóż stosowne zawiadomienie na Policji.