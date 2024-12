Policjanci prewencji wynieśli mężczyznę z płonącego budynku Data publikacji 11.12.2024 Powrót Drukuj Informacja o palącej się kamienicy dotarła do policjantów po godzinie 19.00. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrol prewencji. Funkcjonariusze natychmiast udzielili pomocy mieszkańcom przy wyniesieniu jednego z mężczyzn, który ucierpiał w wyniku poparzenia. Drugiego mimo dużego zadymienia i rozprzestrzeniających się płomieni policjant wyniósł z budynku na plecach.

Wczoraj po godzinie 19.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lipnie otrzymał informację o pożarze w jednej z kamienic na placu Dekerta w Lipnie. Na miejsce jako pierwsi przybyli funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego.

Policjanci po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęli pomagać mieszkańcom budynku przy wydostaniu się na zewnątrz. Pomogli wynieść poparzonego 47-latka. Młodszy aspirant Krzysztof Żakiewicz został z mężczyzną na zewnątrz by udzielić mu pierwszej pomocy. Do budynku mimo dużego zadymienia i rozprzestrzeniających się płomieni wrócił sierżant sztabowy Paweł Lach, który w jednym z zadymionych pomieszczeń znalazł 61-letniego mieszkańca i wyniósł go z płonącego budynku.

Poparzony mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Drugiego z mężczyzn, który nie wymagał hospitalizacji, po badaniach przeprowadzonych przez służby medyczne, policjanci przekazali pod opiekę rodziny.

Trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyny powstania pożaru.