Balonem przemycał papierosy. Teraz odpowie przed sądem Data publikacji 11.12.2024 Powrót Drukuj Monieccy policjanci zabezpieczyli 1500 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Nielegalny towar był podczepiony do balonu, który spadł w miejscowości Klewianka w powiecie monieckim. Podejrzany o przemyt drogą powietrzną obywatel Litwy usłyszy zarzut, za który odpowie przed sądem.

Monieccy policjanci ustalili, że w nocy w jednym z gospodarstw w gminie Mońki spadł balon ze skrzynką.

We wskazane miejsce natychmiast pojechali policjanci. Na miejscu funkcjonariusze ujawnili nielegalne papierosy podpięte do balonu. Dodatkowo policjanci zatrzymali subaru, które wzbudziło podejrzenie mundurowych. Okazało się, że podróżował nim obywatel Litwy. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W jego aucie mundurowi odnaleźli również lokalizator.

Funkcjonariusze zabezpieczyli 30000 sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Wprowadzenie na rynek zabezpieczonego towaru naraziłoby Skarb Państwa na stratę z tytułu niezapłaconych podatków. Podejrzany o posiadanie nielegalnego towaru 52-latek usłyszy zarzut uchylania się od opodatkowania, za który teraz odpowie przed sądem.