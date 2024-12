Zarzuty dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 11.12.2024 Powrót Drukuj Krapkowiccy kryminalni pod nadzorem prokuratury ustalili tożsamość mężczyzny podejrzanego o zabójstwo. Mężczyzna chcąc uniknąć kary za zbrodnię, ukrył ciało, zakopując je na terenie jednej z dzielnic Krapkowic. Podejrzanemu, który przebywa już w zakładzie karnym do innej sprawy, przedstawiono zarzut zabójstwa. Za popełnienie zbrodni grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Do zdarzenia doszło 30 września bieżącego roku w Krapkowicach. Z policyjnych ustaleń wynika, że 40-letni mężczyzna w mieszkaniu udusił swojego 65-letniego znajomego. By ukryć popełnioną zbrodnię, 40-latek postanowił zatrzeć ślady i ukrył ciało mężczyzny. Podejrzany zakopał je w ziemi w jednej z dzielnic Krapkowic.

Przez blisko 2 miesiące krapkowiccy śledczy, pod nadzorem prokuratorów ze Strzelec Opolskich, prowadzili intensywne poszukiwania zaginionego mężczyzny. Do działań poszukiwawczych zaangażowano policyjnych przewodników psów służbowych z wyszkolonymi do tego psami, a także funkcjonariuszy SPPP w Opolu. Policjanci prowadzący czynności skrupulatnie zbierali i analizowali materiał dowodowy, które pozwoliły m.in. na ustalenie tożsamość mężczyzny, który odebrał życie 65-latkowi. Przesłuchiwali świadków zdarzenia, przeglądali monitoringi miejskie, a także zbierali informacje, które pozwoliłyby ustalić, co wydarzyło się pod koniec września w jednym z mieszkań na terenie Krapkowic. Podejrzanym w sprawie okazał się 40-latek, który od połowy października przebywał w zakładzie karnym, odbywając wcześniej zasądzony wyrok.

Dzięki wzmożonym działaniom organów ścigania, 4 grudnia br. kryminalni odnaleźli ciało zamordowanego 65-letniego mężczyzny, które zakopane zostało w ziemi w jednej z dzielnicy Otmętu. Na miejscu odnalezienia zwłok przez wiele godzin pracowali policjanci kryminalni z technikami kryminalistyki, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczali ślady oraz dowody w sprawie. Ciało mieszkańca powiatu krapkowickiego zostało zabezpieczone do sekcji, co pozwoliło ustalić przyczynę i czas zgonu 65-latka. Z kolei wizja lokalna z udziałem podejrzanego pozwoliła śledczym odtworzyć przebieg tragicznego zdarzenia, do którego doszło w jednym z krapkowickich mieszkań.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił 40-latkowi zarzut zabójstwa. Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W złożonych wyjaśnieniach opisał okoliczności, w jakich doszło do zabójstwa. Mężczyzna działał w warunkach recydywy. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Materiał foto/ video : KPP Krapkowice, SPPP Opole.

