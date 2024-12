Przebrany za kobietę próbował sprzedać wynajmowane mieszkanie Data publikacji 11.12.2024 Powrót Drukuj Na trzy miesiące do aresztu trafił 68-latek, który posługując się podrobionymi dokumentami, przebrany za kobietę chciał sprzedać mieszkanie, które wynajmował. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Komisariatu Policji Poznań – Północ w Zielonej Górze, gdzie się ukrywał. Przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy. Grozi mu nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu do policjantów z Komisariatu Policji Poznań - Północ trafiła informacja o tym, że może dojść do oszustwa podczas sprzedaży mieszkania. Mundurowi natychmiast udali się pod wskazany adres. Zastali tam jednak jedynie agenta nieruchomości, który poprosił o pomoc policji, a którego podejrzenie wzbudziło nietypowe zachowanie i wygląd osoby oferującej lokal do sprzedaży. Osoba ta uciekła jednak przed przyjazdem policjantów. Funkcjonariusze natychmiast zajęli się tą sprawą.

Wnioski policyjnych śledczych ich samych wprawiły w zdumienie. Mundurowi ustalili, że na początku listopada 2024 r., 68-letni mężczyzna, podszywając się za policjanta oraz okazując sfałszowaną legitymacją policyjną zawarł umowę na wynajem mieszkania na os. Kosmonautów w Poznaniu. Lokal należał do 61-latki. W procederze posługiwał się również podrobionym dowodem osobistym.

Następnie sprawca, niespełna miesiąc później - wykorzystując podrobiony dowód osobisty oraz przebierając się za kobietę, próbował upodobnić się do właścicielki mieszkania i sprzedać nienależący do niego, wynajmowany lokal. Wcześniej wystawiając ogłoszenie na popularnym portalu aukcyjnym.

Przebrany za kobietę spotkał się z agentem nieruchomości w celu dobicia targu. Czujny sprzedawca, nie dał wiary oszustowi, spostrzegł, że w wyglądzie osoby podającej się za kobietę jest za dużo cech męskich. Postanowił wówczas porozmawiać z sąsiadami. Dzięki nim skontaktował się z prawdziwą właścicielką mieszkania telefonicznie. Sprawa była jasna. Ktoś się pod nią podszywał. Była niczego nieświadoma. Agent powiadomił policję, ale oszust zdołał uciec.

Szeroko zakrojone działania operacyjne, doprowadziły kryminalnych do Zielonej Góry. Tam, w jednym z mieszkań ukrywał się 68-latek. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W wyniku przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę – policjanci zabezpieczyli m.in. sfałszowane dowody osobiste, zdjęcia i legitymację policyjną. Znaleziono także peruki i damską odzież. Zabezpieczono również telefony komórkowe i gotówkę.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał m.in. zarzuty usiłowania oszustwa znacznej wartości, podszywania się pod inną osobą oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami. Czynów tych dopuścił się w warunkach recydywy. Wcześniej wielokrotnie był karany za przestępstwa o podobnym charakterze. Decyzją sądu na wniosek prokuratury na trzy miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.