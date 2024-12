Kierowca osobówki jechał 119 km/h w terenie zabudowanym. Niebezpieczną jazdę przerwali policjanci Data publikacji 12.12.2024 Powrót Drukuj Słubiccy mundurowi zatrzymali do kontroli mężczyznę, który w miejscowości Radachów rozpędził swoje auto do 119 km/h. 55-latek przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 69 km/h. Spotkanie z policjantami zakończył utratą prawa jady, mandatem w wysokości 2000 złotych i 14 punktami karnymi.

Nadmierna prędkość to nadal jedna z głównych przyczyn wypadków, do których dochodzi na polskich drogach. Funkcjonariusze ze słubickiej komendy dbając o bezpieczeństwo na drogach powiatu, każdego dnia podczas pełnionej służby natychmiast reagują na wszelkie przypadki agresywnej jazdy. Tak było w środę (11 grudnia) na drodze wojewódzkiej W 134 w miejscowości Radachów. Mundurowi zauważyli jadącego z nadmierną prędkością Volkswagena. Policjanci dokonali pomiaru prędkości samochodu. Na wyświetlaczu urządzenia pokazała się wartość ponad dwukrotnie wyższa niż dozwolona na tym odcinku. Kierujący za nic miał obowiązujące w tym miejscu ograniczenie prędkości do 50 km/h, gdyż jechał aż 119 km/h. Ta brawurowa jazda została natychmiast przerwana. 55-latek, spotkanie z policjantami zakończył mandatem w kwocie 2000 zł, dopisanymi do jego konta 14 punktami karnymi oraz stracił prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że spieszył się do domu. Pośpiech w tym przypadku zakończył się poważnymi konsekwencjami.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości. Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn poważnych zdarzeń na drogach. Dlatego funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Słubicach nie mają taryfy ulgowej dla kierowców, którzy zwłaszcza w terenie zabudowanym rażąco łamią przepisy.

( KWP w Gorzowie Wielkopolskim / kp)