Sprawcy uszkodzenia świątecznych ozdób zatrzymani Data publikacji 12.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z brodnickiej komendy zatrzymali wandali. „Wyczyny” mężczyzny zostały nagrane przez miejski monitoring. Funkcjonariusze ustalili personalia sprawców, po czym ich zatrzymali. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia.

W niedzielę, 08.12.2024 r., do brodnickiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia mienia w postaci zniszczenia ozdób świątecznych mieszczących się na rynku w centrum miasta, których właścicielem jest Urząd Miasta Brodnicy. Po złożeniu zawiadomienia funkcjonariusze przejrzeli nagrania z monitoringu miejskiego i ustalili wizerunki sprawców.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy na podstawie nagrania i wizerunku ustalili personalia mężczyzn, którzy w sobotę, 07.12.br., kilka minut przed 4.00 dokonali zniszczenia ozdób świątecznych w centrum miasta. 24-latek wszedł na ozdobę, po czym zobaczył to przypadkowy 18-latek i postanowił dołączyć do poprzednika, gdy we dwóch znajdowali się na ozdobie, doszło do jej uszkodzenia. Po swoim „wyczynie” oddalili się z centrum.

Mundurowi udali się do ich miejsc zamieszkania. 24-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego oraz 18-letni mieszkaniec Brodnicy nie spodziewali się, że zostaną zatrzymani.

Mężczyźni przyznali się do zniszczenia mienia, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Bydgoszczy / mw)