Niebezpieczne zdarzenie na autostradzie A4 - zadbaj o prawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku Data publikacji 12.12.2024 Powrót Drukuj Na autostradzie A4, na wysokości 271 km w kierunku Katowic miało miejsce niebezpieczne zdarzenie drogowe z udziałem pojazdu ciężarowego. Doszło tam do zerwania dyszla pomiędzy ciągnikiem a naczepą. Ta wywróciła się na jezdnię, a ładunek w postaci drewnianych bali wysypał się na drogę. Autostrada była nieprzejezdna na czas usunięcia z drogi ładunku oraz wywróconej naczepy, na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przypominamy! Prawidłowy załadunek i jego zabezpieczenie, a także właściwy stan techniczny to podstawa bezpiecznego transportu.

W środę, 11 grudnia 2024 r. około godziny 15.40 na autostradzie A4 na 271 km w kierunku na Katowice, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego marki Scania. W skutek zerwania dyszla pomiędzy ciągnikiem siodłowym, a naczepą doszło do wywrócenia się naczepy na jezdnię. To spowodowało zerwanie mocowań zabezpieczających ładunek. Z naczepy na drogę wysypały się bale drewnianych. Autostrada była nieprzejezdna na czas usunięcia z drogi ładunku oraz wywróconej naczepy. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Pamiętajmy, że przepisy bardzo dokładnie regulują zasady, które powinniśmy przestrzegać. Ważną i pierwszą zasadą jest to, że ładunek nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu. Z pewnością ładunek nie powinien też zmieniać położenia, jak wydarzyło się to w przedstawionej powyżej sytuacji ani wywoływać nadmiernego hałasu. Do kierowcy należy, więc odpowiednie zabezpieczenie ładunku (np. pasy, plandeki, itp).

Nagłe przemieszczenie się ładunku i jego wypadnięcie na jezdnię może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu i wszystkich użytkowników.

(KWP w Opolu / sc)