3 miesięczny areszt dla 30-latka poszukiwanego listem gończym w związku ze śmiertelnym wypadkiem w Brudkach Starych Data publikacji 12.12.2024 Powrót Drukuj 30-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego był poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej w związku z wypadkiem śmiertelnym do którego doszło 23 października br. w Brudkach Starych.

23 października tego roku na drodze K-60 w Brudkach Starych doszło do wypadku drogowego z udziałem mazdy i ciągnika rolniczego. O tym pisaliśmy tutaj. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń na miejscu zmarł 27-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego podróżujący mazdą. Policjanci pracowali pod nadzorem Prokuratora i na podstawie zebranych dowodów ustalili, że mazdą podróżowały dwie osoby. Dalsze czynności pozwoliły na ustalenie tożsamości drugiego mężczyzny, podejrzanego o kierowanie autem. Policjanci poszukiwali mężczyzny, jednak ten ukrywał się przed organami ścigania. W związku z tym Prokurator Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej postanowił wydać za 30-letnim mieszkańcem powiatu ostrowskiego list gończy.

Pod koniec października Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej na wniosek Prokuratora wydał również postanowienie o zastosowaniu wobec mężczyzny 3-miesięcznego aresztu.

Informacja o poszukiwaniu 30-latka listem gończym ukazała się na stronie Prokuratury, portalu społecznościowym ostrowskiej komendy oraz w lokalnych mediach. Ostrowscy policjanci zajmujący się poszukiwaniami prowadzili dalsze działania mające na celu ustalenie miejsca pobytu i zatrzymania 30-latka.

Wczoraj (11 grudnia) przed południem mężczyzna stawił się w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej na czynności, tam został zatrzymany i przewieziony do ostrowskiej komendy gdzie trafił do policyjnego aresztu. Po południu odbyło się posiedzenie Sądu, na którym na wniosek Prokuratora utrzymano postanowienie o zastosowaniu wobec 30-latka środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Mężczyzna zostanie przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 3 miesiące.

Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.