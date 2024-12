Nowe radiowozy dla Lubuskiej Policji Data publikacji 12.12.2024 Powrót Drukuj Flota Lubuskiej Policji powiększyła się o 12 radiowozów. Są to pojazdy w nowym oznakowaniu, które wykorzystywać będą teraz funkcjonariusze na terenie miast i powiatów naszego województwa. Do mundurowych trafi osiem pojazdów marki KIA Ceed, trzy furgony patrolowe Renault Traffic oraz jeden nieoznakowany radiowóz marki Hyundai i30.

Zakup radiowozów możliwy był dzięki finansowemu wsparciu lokalnych samorządów oraz środków z programu modernizacji Policji na lata 2022-2025. Pojazdy, które zasiliły flotę Lubuskiej Policji to samochody osobowe marki Kia Ceed o 140 konnym silniku benzynowym oraz wyposażony w silnik diesla o mocy 150 koni mechanicznych furgon patrolowy Renault Trafic. Do policjantów trafi także nieoznakowany radiowóz marki Hyundai i30. Wszystkie pojazdu posiadają automatyczną skrzynię biegów i zostały wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

W czwartek (12 grudnia) na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się oficjalne przekazanie nowych radiowozów, w którym wzięli udział Komendant Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk, nadzorujący pion logistyczny I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego młodszy inspektor Rafał Banach, Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej młodszy inspektor Lidia Mierzejewska oraz Wojewoda Lubuski Marek Cebula wraz z Dyrektorem Generalnym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Radosławem Wróblewskim. Na miejscu nie mogło zabraknąc beneficjetów tej inicjatywy- to komendanci i funkcjonariusze z Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Strzelec Krajeńskich, Międzyrzecza, Sulęcina i Świebodzina. To właśnie do tych jednostek trafią nowe radiowozy i będą służyć policjantom w skutecznym i profesjonalnym zapewnianiu bezpieczeństwa Lubuszanom.

Opracował: młodszy aspirant Bartosz Kulej

Film: aspirant Mateusz Sławek

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim