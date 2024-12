Kryminalni rozbili zorganizowaną grupę oszustów Data publikacji 13.12.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi, zatrzymali 12 osób, które w ramach zorganizowanej grupy przestępczej działały metodą ,,na policjanta”. Sprawcy wyłudzili od pokrzywdzonych co najmniej 1,8 mln zł. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzą wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Łodzi śledztwo dotyczące oszustw metodą „na policjanta”. Stróże prawa wpadli na trop przestępczego procederu, który swój początek miał w sierpniu 2023 roku. Sprawa wymagała od policjantów dużego zaangażowania oraz ogromnej wiedzy z uwagi na jej zawiły charakter. Funkcjonariusze na bieżąco łączyli wątki i osoby, które zamieszane były w ten proceder. Konsekwencją tych działań było ustalenie poszczególnych członków grupy i ich funkcji w tej zhierarchizowanej strukturze.

Schemat działania przestępców polegał na kontakcie telefonicznym z pokrzywdzonymi, podczas których oszust podający się za policjanta wzbudzał zaufanie osób i doprowadzał do podjęcia decyzji o przekazaniu przez ofiarę pieniędzy. W grupie poszczególni członkowie mieli przydzielone konkretne funkcje. „Telefoniści” wyłudzali pieniądze od pokrzywdzonych, którzy oddawali je „odbierakom”, a ci z kolei dostarczali je do „logistyka”. Oszuści w trakcie funkcjonowania grupy wyłudzili ponad 1,8 mln zł od 40 pokrzywdzonych.

Policjanci, mając te szczegółowe informacje, od sierpnia 2023 roku sukcesywnie zatrzymywali poszczególnych członków grupy. W działania te zaangażowano funkcjonariuszy z innych części kraju z uwagi na różne miejsca przebywania oszustów. Policjantów z województwa łódzkiego wspierali policjanci z KMP w Skierniewicach, Wałbrzychu i Grudziądzu oraz z KPP w Puławach i Szczytnie, którzy w tym okresie zatrzymali łącznie 8 osób. 9 grudnia 2024 roku, kryminalni z KWP w Łodzi, na terenie województwa zatrzymali 4 osoby. Od sierpnia 2023 roku policjanci zatrzymali łącznie 12 osób w wieku od 19 do 59 lat (4 kobiety i 8 mężczyzn).

Zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Wszyscy usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia oszustw. Grozi im kara do 8 lat pozbawiani wolności. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora oszuści zostali już tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Przestępcy wykorzystują różne metody i socjotechniki, aby uzyskać swój cel. Ofiarami stają się najczęściej seniorzy.

Pamiętajmy!

Funkcjonariusze nie informują telefonicznie o prowadzonych sprawach i nigdy nie żądają pieniędzy ani danych niezbędnych do logowania na koncie bankowym. Zanim pochopnie podejmiemy jakąś decyzję, zakończmy taką rozmowę i dajmy sobie czas na zastanowienie. Skontaktujmy się z prawdziwymi policjantami, również z rodziną, sąsiadami, powiedzmy im o zaistniałej sytuacji. Nie spieszmy się w podejmowaniu decyzji.

Pamiętajmy, że oszuści wywierają na nas presję czasową, wprowadzają do rozmowy element zagrożenia, co już powinno budzić nasze podejrzenia co do wiarygodności rozmówcy.

Film przedstawia policjantów, którzy prowadzą zatrzymanych.

(KWP w Łodzi / kp)