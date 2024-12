Zarzuty dla sprawców pobicia Data publikacji 13.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie ustalili i zatrzymali cztery osoby, podejrzane o pobicie 25-latka i dwóch 23-latków. Do zdarzenia doszło na terenie jednej ze stacji paliw w Brzozowie. Agresorami okazali się trzej 17-latkowie i 19-latek. Prokurator Rejonowy w Brzozowie zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze. Trzej podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym, natomiast wobec czwartego zastosowano poręczenie majątkowe.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 3.00, na jednej ze stacji paliw w Brzozowie. Jak ustalono, 25-letni mężczyzna wychodząc ze stacji, został zaczepiony przez grupę około 15 osób. Doszło między nimi do utarczki słownej, po czym 25-latek wsiadł do samochodu, w którym czekał na niego kolega. Nie zdążyli odjechać ponieważ, gdy tylko wsiadł do auta, podeszło do niego czterech mężczyzn i zaczęli go uderzać. Następnie wyciągnęli pokrzywdzonego z auta i kontynuowali agresywne zachowanie wobec niego na zewnątrz - bili go pięściami i kopali. Na pomoc ruszyli mu dwaj jego koledzy. Jeden, 23-latek z auta, do którego wsiadł i drugi również 23-latek, widzący całą sytuację ze swojego samochodu. Oni również zostali zaatakowani i pobici.

Policjanci, którzy interweniowali na miejscu ustalili, że zdarzenie do jakiego doszło, było poza zasięgiem kamer monitoringu. Funkcjonariusze ustalili świadków i zabezpieczyli materiał dowodowy. Wykonane czynności pozwoliły na precyzyjne odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie sprawców.

Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn. Najstarszy to 19-latek, natomiast trzej pozostali mają ukończone 17 lat i będą odpowiadać za swój czyn jako osoby dorosłe.

Wczoraj, 12.12.2024 r., na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, Prokurator Rejonowy w Brzozowie zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze. Trzej podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym, natomiast wobec czwartego zastosowano poręczenie majątkowe.

Odpowiedzialność za udział w pobiciu, podczas którego doszło do narażenia innych osób na niebezpieczeństwo utraty zdrowia regulują przepisy kodeksu karnego - art. 158 § 1. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że uczestnictwo w bójce lub pobiciu jest poważnym przestępstwem, za które grożą surowe konsekwencje prawne. Każda osoba mająca informacje na temat tego typu zdarzeń powinna niezwłocznie zgłaszać je odpowiednim służbom.