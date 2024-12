Szlachetne odznaczenie dla policjanta z bielskiej komendy Data publikacji 13.12.2024 Powrót Drukuj Sierżant sztabowy Krzysztof Jarzyna z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, otrzymał odznakę Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Wyróżnienie jest wyjątkowe, ponieważ podkreśla, że policjant swoją postawą przyczynił się do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Gratulujemy!

Sierżant sztabowy Krzysztof Jarzyna otrzymał odznakę Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu. By móc aspirować do tego odznaczenia, trzeba oddać co najmniej dwadzieścia litrów życiodajnego płynu.

Policjanci zawsze ochoczo przystępują do akcji krwiodawstwa. Ostatnia zbiórka przeprowadzona została 3 października 2024 roku pod patronatem Policyjnego Klubu HDK oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród chętnych, którzy chcieli podzielić się krwią. Podczas wydarzenia zebrano prawie 7 litrów życiodajnej substancji, która trafiła do potrzebujących.

Pamiętajmy, że dzielenie się krwią nic nie kosztuje. Życiodajny płyn trafia do szerokiej grupy odbiorców: rannych w wypadkach, osób przewlekle chorych, kobiet w ciąży oraz dzieci.

„Pomagamy i chronimy” to hasło, które doskonale odzwierciedla postawę naszego kolegi.