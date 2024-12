Policjanci odzyskali pojazdy budowlane o łącznej wartości ponad 4 mln zł

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą brzeskiej komendy, współdziałając z brzeską prokuraturą oraz policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej i Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach, odzyskali przywłaszczone mienie o wartości ponad 4 mln zł. Przedstawiciel firmy, który podpisał umowy najmu sprzętu budowlanego, nie wywiązywał się z regulowania na bieżąco płatności. Pomimo zerwanych umów i wezwania do oddania sprzętu budowlanego nie zwrócił pojazdów. Za to przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.