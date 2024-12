W podziękowaniu za pracę ciechanowskich policjantów wsparł Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

„Przekazany dar serca (…) dowodzi, że są ludzie, którzy nie zapominają, że służba w Policji oprócz nieustającej gotowości do działania i odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesie także za sobą ogromne poświecenie i ryzyko utraty życia w obronie bezpieczeństwa i porządku publicznego”- to słowa Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach skierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie podinsp. Łukasza Jędrasika z informacją o darowiźnie, jaka wpłynęła od mieszkańca powiatu ciechanowskiego w podziękowaniu za pracę podległych mu policjantów.