Zapadł sądowy wyrok za naruszenie nietykalności policjantów

Naruszanie nietykalności w policyjnej służbie to nie rzadkość. Policjanci często wchodzą w środek konfliktu, gdy egzekwują przepisy prawne od osób, które są dalekie od ich respektowania. Funkcjonariusz publiczny podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych jest objęty specjalną ochroną. Osoba, która znieważa czy też narusza nietykalność cielesną policjantów, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

W sierpniu 2024 roku w Krapkowicach podczas podjętej interwencji wobec osoby, która miała poruszać się rowerem będąc w stanie nietrzeźwości, policjanci zatrzymali 33-latka. W trakcie czynności służbowych mężczyzna zachowywał się wulgarnie, naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, próbując zmusić ich do zaniechania prawnych czynności służbowych. Mężczyzna nie reagował na polecenia wydawane przez policjantów i nie stosował się do ich poleceń.

Mieszkaniec Krapkowic został zatrzymany. Do jego przetransportowania został zadysponowany dodatkowy patrol. Mężczyzna po doprowadzeniu do krapkowickiej komendy został przebadany na zawartość alkoholu. W swoim organizmie miał blisko 1,5 promila.

W związku z powyższą interwencją 33-latek stanął przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich. Mężczyzna został skazany za popełniony czyn. Nałożono na niego karę 2000 złotych oraz nawiązkę w wysokości 500 zł dla funkcjonariuszy biorących udział w zatrzymaniu agresora.

Warto przypomnieć, że znieważenie funkcjonariusza publicznego, którym jest nie tylko funkcjonariusz Policji to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Naruszenie jego cielesnej nietykalności podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Czynna napaść może skończyć się nawet pozbawieniem wolności do lat 10.

(KWP w Opolu / kp)