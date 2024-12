Dzięki szybkiej reakcji policjantów ranna sowa trafiła w dobre ręce Data publikacji 13.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci, którzy na co dzień zajmują się ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zapewnieniem bezpieczeństwa, nie raz muszą stawić czoła nietypowym wyzwaniom. Tak było i tym razem, gdy otrzymali zgłoszenie od pracownika, który przy drodze ekspresowej S-3 znalazł ranną sowę. Ptak okazał się być zagrożonym gatunkiem, a szybka interwencja mundurowych uratowała mu życie. To pokazuje, jak różnorodna i nieprzewidywalna jest praca policjanta.

W minioną środę, 11 grudnia br., pracownik wykonujący prace przy drodze ekspresowej S-3 zauważył coś, co wymagało natychmiastowej interwencji. Obok siatki ogrodzeniowej, w pobliżu jednego z węzłów drogowych leżała sowa, która ewidentnie potrzebowała pomocy. Mężczyzna nie mógł oddalić się z miejsca wykonywanych prac, więc nie zastanawiając się powiadomił dyżurnego jaworskiej Policji.

Gdy s ierż. szt. Jakub Hołod i sierż. Maciej Plecety, funkcjonariusze Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, dotarli na miejsce, niestety okazało się, że sowa jest ranna i nie jest w stanie samodzielnie się poruszać. Mundurowi natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej i podjęli decyzję o transporcie ptaka do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu. Jak się okazało, ranna sowa to puchacz, ptak bardzo rzadki i płochliwy, a co ważniejsze, w Polsce objęty jest ochroną gatunkową i strefową. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, sowa otrzymała pomoc, której potrzebowała, a jej życie zostało uratowane. Ptak jest teraz w fachowych rękach i mamy nadzieję, że po leczeniu obrażeń wkrótce wróci do swojego naturalnego środowiska.

Historia ta pokazuje nam, jak różnorodna i nieprzewidywalna jest praca policjanta. Choć funkcjonariusze, na co dzień borykają się z zagrożeniami związanymi z przestępczością, w tym przypadku ich szybka reakcja pozwoliła uratować życie rannego zwierzęcia. Interwencja, która na pierwszy rzut oka mogła wydawać się nietypowa, dowodzi, że każda sytuacja wymaga profesjonalizmu i gotowości do działania, niezależnie od tego, czy chodzi o człowieka, czy o dzikie zwierzęta.