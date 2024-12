Skuteczna akcja dzierżoniowskich policjantów – przejęto blisko 7 kilogramów narkotyków Data publikacji 13.12.2024 Powrót Drukuj 9 grudnia 2024 roku, w wyniku pracy operacyjnej, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie zatrzymali dwie osoby posiadające narkotyki. Łącznie zabezpieczyli blisko 7 kg środków różnego rodzaju zakazanych ustawą. To kolejny krok w walce z przestępczością narkotykową w regionie.

Dzierżoniowscy kryminalni w wyniku działań operacyjnych zatrzymali m.in. 37-letnią kobietę, która posiadała ponad 10 gramów amfetaminy. W trakcie kolejnych czynności policjanci zatrzymali również tego samego dnia 23-letniego mężczyznę, który posiadał znaczne ilości substancji odurzających, w tym amfetaminę, mefedron, klefedron oraz marihuanę. Łącznie tych zakazanych ustawą substancji zabezpieczono blisko 7 kg.

Znaczącą rolę w odnalezieniu narkotyków odegrał przewodnik z psem służbowym, który wykrył miejsca ukrycia tych nielegalnych substancji.

Wobec mężczyzny sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy. Prokuratura postawiła mu zarzut uczestnictwa w obrocie znacznej ilości narkotyków. 37-letnia kobieta odpowie przed sądem za posiadanie substancji odurzających.

Policjanci podkreślają, że zatrzymania te są efektem intensywnych działań prewencyjnych i operacyjnych, których celem jest ograniczenie dostępności narkotyków na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast na 12 lat do więzienia może trafić osoba zajmująca się handlem tymi nielegalnymi substancjami.