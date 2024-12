Policyjna eskorta do szpitala

Data publikacji 13.12.2024

Kierowca bmw, zaniepokojony stanem swojej ciężarnej pasażerki, zadzwonił na numer alarmowy, prosząc policjantów o pomoc w dotarciu do szpitala przez zakorkowaną trasę. Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego, w krótkim czasie pojawili się na miejscu, by udzielić wsparcia. Po poinstruowaniu kierowcy, mundurowi eskortowali pojazd do szpitala, gdzie kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.