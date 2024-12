Dominacja Policji w Lidze Administracji Publicznej Data publikacji 13.12.2024 Powrót Drukuj W zeszłym tygodniu Reprezentacja KGP w piłce nożnej została pierwszym, historycznym tryumfatorem Ligi Administracji Publicznej, pokonując w rewanżowym meczu Okręgową Radę Adwokacką z Warszawy.

Liga Administracji Publicznej to nowy projekt Fundacji Polish Champs, w którym bierze udział 10 drużyn reprezentujących różne instytucje administracji publicznej. Blisko 150 osób rywalizowało o ligowe punkty na Arenie Piłkarskiej SGGW. Nasza drużyna w fantastycznym stylu przebrnęła przez fazę grupową wygrywając prawie wszystkie mecze ulegając w pierwszym spotkaniu Okręgowej Radzie Adwokackiej 3:4, z którą w grupie mistrzowskiej miała rywalizować o tytuł mistrzowski.

W grupie mistrzowskiej zmierzyły się zdecydowanie najlepsze piłkarskie zespoły. Na naszych zawodników czekała reprezentacja Okręgowej Rady Adwokackiej, która w finale zameldowała się z kompletem zwycięstw. Spotkanie obfitowało w wiele zwrotów akcji. Grę kontrolowali policjanci, jednak przeciwnicy odpowiadali bardzo twardą i dobrą grą w defensywie. Policjantom do tytułu wystarczał remis, ale „Komendanci” nie kalkulowali w ten sposób, dążąc do pełnego i ostatecznego zwycięstwa. Mecz o złoto znakomicie ułożył się dla lidera, ponieważ już po 7 minutach było 2:0. ORA dość szybko odpowiedziała za sprawą Łukasza Krupy, ale jeszcze przed upływem pierwszej połowy piłkarze KGP powiększyli przewagę do 4:1. Stan 4:1 utrzymywał się do 28 minuty. Wtedy to gospodarze podwyższyli na 5:1, a w końcówce, dowodzeni przez trio Marcel Grot – Arkadiusz Zalewski – Mariusz Świderski, poszli za ciosem i zaczęli punktować rywali. A to w ostatecznym rozrachunku przyniosło im zwycięstwo aż 10:2. W taki oto sposób Reprezentacja Komendy Głównej Policji przypieczętowała mistrzowski wazon, za co należą się tej ekipie wielkie brawa. Skład zwycięskiej drużyny reprezentacji polskiej Policji to funkcjonariusze Komendy Głównej Policji oraz Komendy Stołecznej Policji.

To już kolejne trofeum selekcjonera piłkarskiej Reprezentacji Polskiej Policji Andrzeja „Pułko” Kuczyńskiego. Dobra dyspozycja jego zawodników oraz ogromne doświadczenie piłkarskie może jednoznacznie wskazywać na faworyta w odbywających się właśnie Mistrzostwach Świata Drużyn Policyjnych w piłce nożnej 7-osobowej na Teneryfie.

Naszym piłkarzom dziękujemy za ogromne emocje i gratulujemy kolejnego sukcesu.

(KGP)