Podziękowanie dla Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej za spełnione marzenia Data publikacji 16.12.2024 Powrót Drukuj Do Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej wpłynęły podziękowania od Wojtka, który jest fanem Policji. W liście przesłanym od niego, przeczytaliśmy wiele ciepłych słów. Po raz kolejny, funkcjonariusze postanowili zrobić mu niespodziankę i odwiedzili go, w jego domu. Tym razem, pokazali Wojtkowi nowy radiowóz i wręczyli policyjne upominki.

Nadkom. Norbert Tylutki wspólnie z podkom. Adrianem Kocójem, latem tego roku, w 24 urodziny Wojtka Opalińskiego z Zarębek, postanowili spełnić jego marzenie i odwiedzili go w jego domu. Przyjechali na policyjnych motocyklach. Podczas tegorocznych obchodów święta Policji, otrzymał upominki od Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Wojtek jest fanem Policji. Na bieżąco śledzi losy kolbuszowskiej jednostki. Kiedy dowiedział się, że nowe radiowozy zasiliły flotę naszej komendy postanowił napisać list i podziękować Komendantowi - ,, Serdecznie dziękuję Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej za spełnienie Marzeń. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Komendanta za zaproszenie na uroczystość obchodów Święta Policji oraz za otrzymane upominki. Jestem głęboko wzruszony serdecznością i życzliwością Pana Komendanta KPP W Kolbuszowej (…) Niezapomnianą niespodzianką był dla mnie przyjazd Funkcjonariuszy na motorach w dniu moich 24 urodzin. Za ten wyjątkowy gest dziękuję zarówno funkcjonariuszom jak i Panu Komendantowi. Mam nadzieję, że sprawią mi jeszcze jedną niespodziankę i odwiedzą mnie w nowym radiowozie policyjnym - oczywiście za zgodą Pana Komendanta. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za nieocenione wsparcie z wyrazami wdzięczności Wojtek ..

Wojtek, chociaż na co dzień zmaga się z ciężką chorobą, to jest niezwykle pogodną osobą. Kolekcjonuje gadżety i wszystko co jest związane ze służbą. Policjanci nie zapomnieli o tym, i podobnie jak ostatnim razem przekazali mu policyjne upominki, które wzbogacą jego wielką kolekcję.

Poprzedni artykuł sprawił, że ludzie dobrego serca wsparli Wojtka w walce z chorobą. Podobnie tym razem zachęcamy wszystkich do wsparcia naszego lokalnego bohatera w codziennych zmaganiach - nr KRS 000037904 cel szczegółowy 14100.