Zatrzymanie osób związanych z nielegalnym uzyskaniem pomocy z „tarcz antykryzysowych” Data publikacji 17.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zatrzymali trzy osoby, które dokonywały wyłudzeń pieniędzy w ramach tarcz finansowych, stworzonych na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z pandemią COVID-19. Łączna kwota wyłudzonych pieniędzy to ponad 12 mln złotych.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzą od 2021 roku śledztwo dotyczące wyłudzenia ponad 12 milionów złotych na szkodę Skarbu Państwa w ramach „tarcz antykryzysowych”.

Z ustaleń jakich dokonali funkcjonariusze wynika, że proceder, którym w okresie od grudnia 2019 roku do lipca 2021 roku trudnili się zatrzymani, polegał na zgłaszaniu fikcyjnych ilości pracowników w prowadzonych przez siebie firmach. Osoby te wstecznie zgłaszały do ZUS , rzekomych pracowników (tych samych w liczbie ok. 120, w tym samym czasie) co skutkowało przyznaniem dofinansowań do każdego z rzekomo zatrudnionych pracowników.

Realizując sprawę nadzorowaną przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie, 27 listopada br. zatrzymali dwie osoby: 51-letnią kobietę oraz 32-letniego mężczyznę. 2 grudnia br. policjanci zatrzymali do tej sprawy 52-letniego mężczyznę. Wszyscy usłyszeli zarzut oszustwa, przez wyłudzenie nienależnych środków finansowych. Wobec 51-latki i 32-latka zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji, a także zakazu opuszczania kraju.

Na wniosek skierowany do sądu przez prokuratora, 52-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Podejrzanym za zarzucane im przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

(KWP w Krakowie / kc)