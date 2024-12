Czujne oko operatorów monitoringu... Data publikacji 17.12.2024 Powrót Drukuj ... i szybka reakcja policjantów z Ustronia doprowadziła do zatrzymania wielokrotnego włamywacza. Nowoczesny monitoring miejski w Ustroniu po raz kolejny pokazał, że w połączeniu z szybką reakcją służb i operatorów, można znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa. Tym razem, gdy operator monitoringu wypatrzył podejrzanie zachowującego, powiadomieni o tym policjanci zatrzymali go w pościgu. Okazało się, że włamywacz spowodował swoim działaniem straty wycenione są na blisko 60 tysięcy złotych.

Kręcący się w okolicy myjni samochodowej zakapturzony mężczyzna wzbudził podejrzenia operatora monitoringu. Dzięki jego czujności oraz koordynacji służb policyjnych, patrol bardzo szybko zjawił się na miejscu w momencie, kiedy przestępca okradał jeszcze automat z gotówką. Jak się później okazało, włamał się do urządzeń samoobsługowej myjni i ukradł z nich ponad 1000 złotych w gotówce.

Na widok policjantów mężczyzna zaczął uciekać ale w pościg natychmiast ruszyli mundurowi. Po krótkim pościgu, dzięki śledzeniu ucieczki przez operatora monitoringu i jego stałemu kontaktowi z policyjnym patrolem, sprawca został zatrzymany.

34-letni mężczyzna był dobrze znany mundurowym. W ciągu ostatnich 10 lat dopuścił się kilkudziesięciu przestępstw przeciwko mieniu, za co był wielokrotnie karany. Tym razem usłyszał nie jeden, ale aż pięć zarzutów dotyczących przestępstw popełnionych na terenie powiatu cieszyńskiego. Łącznie straty, jakie spowodował swoim działaniem 34-latek, wycenione zostały na blisko 60 tysięcy złotych.

Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia, ale dodać należy, że przestępstw tych dopuścił się w warunkach recydywy. W tym wypadku kodeks karny przewiduje zwiększenie kary o połowę. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

To nie pierwszy raz, gdy monitoring w Ustroniu odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu przestępczości. System należy do jednych z najnowocześniejszych w regionie. Operatorzy, pracujący całodobowo, są w stałym kontakcie z Policją i innymi służbami, co pozwala na szybkie i zdecydowane reakcje na wszelkie zagrożenia.

Dzięki inwestycji w zaawansowaną technologię oraz stałej współpracy między służbami, poziom bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w Ustroniu znacząco wzrasta. Jednak sam sprzęt, bez zaangażowanych w jego obsługę operatorów monitoringu, nie byłyby w stanie tak skutecznie koordynować pracy służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców.

Opisany przypadek po raz kolejny pokazuje, jak ważni w prewencji i zwalczaniu przestępczości, są wyspecjalizowani pracownicy oraz nowoczesna infrastruktura monitorująca.

( KWP w Katowicach / sc)