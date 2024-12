Nowe pojazdy specjalistyczne dla Policji Data publikacji 17.12.2024 Powrót Drukuj Sprzęt transportowy wprowadzany na wyposażenie Policji to nie tylko standardowe radiowozy, ale także wyspecjalizowane jednostki przystosowane do zadań specjalnych. W ostatnim kwartale 2024 roku zostały zawarte umowy, zapewniające dostawy w przyszłym roku dwóch Lekkich Transporterów Opancerzonych TUR VI oraz 25 pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Duża Więźniarka.

Służba logistyczna Policji nie spoczywa na laurach czego efektem są przeprowadzone w bieżącym roku procedury zakupowe specjalistycznych pojazdów, które ze względu na swoje parametry, konstrukcję oraz wyposażenie świetnie odnajdują się w specyfice i uwarunkowaniach służby, której są przeznaczone.

Dostawa 2 Lekkich Transporterów Opancerzonych, stanowić ma doposażenie służby kontrterrorystycznej w tego rodzaju sprzęt transportowy. Jest to pojazd przeznaczony do przewozu w jego wnętrzu 8 funkcjonariuszy: kierowcy, dowódcy i sześciu operatorów grupy szturmowej. Posiada on wyposażenie niezbędne do realizacji działań podczas prowadzonych akcji i operacji policyjnych, czy też transportu osób wymagających zwiększonej ochrony.

Pojazd wykorzystywany jest przy odbijaniu zakładników na lotniskach, wchodzeniu do budynków przez okna, jak również usuwaniu przeszkód na drodze, taranowaniu zamkniętych bram. Jest swego rodzaju bastionem, który chroni załogę w razie ataku bojowymi środkami trującymi, biologicznymi i pyłem promieniotwórczym.

Modernizacja floty transportowej objęła swym zasięgiem także policyjne więźniarki. Planuje się, że w 2025 r. do jednostek Policji trafi 25 pojazdów tego rodzaju, których zabudowa ulokowana zostanie na podwoziu typu furgon marki Mercedes-Benz. Nowy sprzęt sukcesywnie będzie zastępował dotychczas wykorzystywane przez policjantów wydziałów konwojowych pojazdy.

Duża więźniarka przystosowana jest do przewozu 4 konwojentów i 10 osób konwojowanych (w tym 1 w izolatce) oraz ich bagażu podręcznego. W przyjętych rozwiązaniach techniczno-technologicznych postawiono na zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu pełnienia służby poprzez zastosowanie odpowiedniego wyposażenia o podwyższonej wytrzymałości np. na uderzenia tępymi przedmiotami. Ponadto pojazd ten posiadać będzie system monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, który zapewni nadzór nad osobami konwojowanymi.