Zakończenie projektu pt. „Polska pomoc na rzecz Mołdawii: Eliminacja korupcji poprzez zwiększenie potencjału służb zwalczających przestępczość korupcyjną” Data publikacji 17.12.2024 Powrót Drukuj W połowie grudnia 2024 r. Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji zakończyło realizację projektu pt. „Polska pomoc na rzecz Mołdawii: Eliminacja korupcji poprzez zwiększenie potencjału służb zwalczających przestępczość korupcyjną”. Podsumowanie projektu odbyło się w Warszawie w dniach 10-11 grudnia przy uczestnictwie przedstawicieli mołdawskich organów ścigania w Polsce.

Celem spotkania było również wzmocnienie współpracy między funkcjonariuszami Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP a mołdawskimi służbami i Prokuraturą Krajową oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej w polskich organach ściągania.

W dniu 10 grudnia 2024 r. gości powitała nadkom . Ewelina Mączkorowska - Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP, mł. insp . Paweł Bańkowski - Naczelnik Wydziału do Walki z Korupcją, a także funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją i Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia.

Wizyta rozpoczęła się od prezentacji historii polskiej Policji oraz działalności Wydziału do Walki z Korupcją BZPE KGP. Następnie mołdawscy goście zapoznali się z pracą Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia BZPE KGP, który zajmuje się ujawnianiem i odzyskiwaniem mienia pochodzącego z przestępstw, w tym działalnością polskiego punktu ARO.

Kolejnym punktem programu była wizyta studyjna w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, gdzie przedstawiono zadania tej instytucji, m.in. w zakresie walki z korupcją oraz kontroli oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy publicznych.

Mołdawscy goście odwiedzili także Prokuraturę Krajową, gdzie zaprezentowano systemy wykorzystywane przez prokuratorów w codziennej pracy oraz Krajową Administrację Skarbową, w której przedstawiono działania w zakresie współpracy międzynarodowej na polu celnym i podatkowym, zarówno z państwami Unii Europejskiej, jak i krajami trzecimi, a także z organizacjami międzynarodowymi i instytucjami unijnymi.

Choć projekt, którego celem było wzmocnienie działań na rzecz zapobiegania korupcji w Mołdawii, dobiegł końca, stanowi on dopiero początek współpracy pomiędzy służbami polskimi i mołdawskimi w obszarze walki z korupcją i odzyskiwania mienia.

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji)