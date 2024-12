Zatrzymany po pościgu pirat drogowy uzbierał 111 punktów karnych

Wczoraj przed godziną 22:00 doszło do pościgu, w którym 36-letni mieszkaniec Gdańska, prowadząc bmw, nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kierowca pędził z prędkością ponad 200 km/h. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem metamfetaminy i marihuany oraz miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Pirat drogowy uzbierał 111 punktów karnych, a za swoje wyczyny na drodze grozi mu teraz 5 lat pozbawienia wolności.