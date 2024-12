13-latka zatrzymana do oszustwa trafiła do ośrodka wychowawczego Data publikacji 18.12.2024 Powrót Drukuj Ustalenia operacyjne policjantów Wydziału Kryminalnego wykonane w sprawie oszustwa na szkodę seniorki z Pragi Północ oraz informacje zgromadzone przez policjantów Wydziału ds. Nieletnich i Patologii z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI były podstawą do zatrzymania 13-letniej dziewczyny, która pełniła funkcję tzw. odbieraka. W wyniku tego przestępstwa 73-letnia seniorka straciła ponad 18 tys. złotych. Decyzją Sądu Rodzinnego i Nieletnich dziewczyna została umieszczona w ośrodku wychowawczym na trzy miesiące.

Mieszkanka Pragi Północ została oszukana pod koniec października br. Telefon, który odebrała od rzekomego policjanta zapoczątkował całą akcję, która zakończyła się przekazaniem pieniędzy oszustom. Rzekomy policjant wyjaśnił kobiecie, że jej syn i synowa przebywają w komisariacie „na Żytniej”, ponieważ syn spowodował wypadek - potrącił kobietę w ciąży, która straciła dziecko i może umrzeć. „Policjant” poinformował seniorkę, że trzeba wpłacić kaucję, żeby „wykupić syna z Policji”, by nie poszedł do więzienia.

Kobieta powiedziała, ile pieniędzy ma w domu i podała „policjantowi” swój adres. Usłyszała, że po gotówkę zgłosi się sekretarka policjanta. Do tego czasu 73-latka nie mogła opuszczać mieszkania ani z nikim rozmawiać. Gdy zjawiła się u niej młoda kobieta, 73-latka bez słowa przekazała jej gotówkę w kwocie 18.200 złotych zapakowaną w kopertę i reklamówkę. Seniorka była pewna, że jej syn zostanie wypuszczony. Przekonana, że jej telefon jest zablokowany na 24 godziny, dopiero po tym czasie skontaktowała się z nim i zgłosiła sprawę Policji.

Szczegółowe ustalenia, co do okoliczności tego przestępstwa prowadzili policjanci z Wydziału Kryminalnego wyspecjalizowani w zatrzymywaniu oszustów działających metodą „na legendę” oraz policjanci Wydziału ds. Nieletnich i Patologii komendy Policji na Pradze Północ, którzy już wcześniej wykonali własne rozpoznanie wśród nieletnich zamieszanych w ten rodzaj przestępczości. Operacyjni zweryfikowali wszystkie informacje, do których dotarli i wytypowali do tej sprawy 13-latkę z Targówka. To ona miała odebrać pieniądze od seniorki. Policjanci ustalili również, że nastolatka pod koniec listopada br. została zatrzymana do podobnej sprawy przez policjantów z Białegostoku. W poniedziałek (16 grudnia) kryminalni i policjanci "od nieletnich" zatrzymali dziewczynę.

Materiały zgromadzone w tej sprawie trafiły do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Decyzją sądu 13-latka za udział w tych oszustwach została umieszczona w ośrodku wychowawczym na 3 miesiące.