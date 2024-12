Dwa areszty za rozbój, zmuszanie do określonego zachowania, a to wszystko po pozbawieniu wolności Data publikacji 18.12.2024 Powrót Drukuj Kryminalni, na podstawie własnych ustaleń operacyjnych i bardzo intensywnych, trwających kilka dni, czynności zatrzymali dwóch obywateli Rosji. 30-latek i 25-latek są podejrzani o pozbawienie wolności, zmuszanie do określonego zachowania i rozbój, dodatkowo starszy z mężczyzn odpowie za posiadanie narkotyków. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztu.

Pokrzywdzony powiadomił Policję, że na spotkaniu, na które umówił się z ogłoszenia, gdzie rzekomo miało dojść do transakcji kupna-sprzedaży papierosów elektronicznych został wciągnięty siłą do samochodu sprawców. Następnie mężczyźni wozili go po różnych częściach miasta, uderzali po całym ciele, grozili przedmiotem przypominającym broń, ukradli mu telefon i zmusili do podania kodów BLIK w celu wypłaty pieniędzy z bankomatu.

Sprawa od razu trafiła do Wydziału Kryminalnego. Policjanci przystąpili do działania. Przez kilka dni intensywnie pracowali operacyjne, dokonywali sprawdzeń, ustaleń, pozyskiwali i na bieżąco weryfikowali informacje. W efekcie dzień po dniu zatrzymali obu mężczyzn. Pierwszy został zatrzymany w samochodzie, kiedy stał w ulicznym korku. Drugi, dzień później, po krótkiej obserwacji też wpadł w ręce kryminalnych, kiedy wsiadał do swojego auta.

25-latek i 30-latek trafili do policyjnych cel. Starszy z mężczyzn podczas zatrzymania miał przy sobie prawie 20 gramów marihuany i mefedron.

Śledczy z dochodzeniówki zebrali cały materiał dowodowy i przekazali sprawę oraz doprowadzili zatrzymanych do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności, rozboju, zmuszania do określonego zachowania, a 30-latek jeszcze posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowy trzymiesięczny areszt.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.

( KSP / ik)