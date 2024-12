Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia uratowali topiącego się mężczyznę Data publikacji 18.12.2024 Powrót Drukuj Tragicznie dla dwóch mężczyzn mogła zakończyć się piątkowa impreza, po której jeden z nich wpadł do rzeki, a drugi, aby go ratować wskoczył za nim. Na szczęście w pobliżu byli policjanci ze Śródmieścia oraz świadkowie, którzy ich zauważyli i natychmiast zareagowali. Dzięki profesjonalnej pomocy mężczyźni trafili pod opiekę medyków. Ich życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

W sobotnią noc (14.12.2024), około godziny 2:40, policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście, starszy sierżant Jakub Kleczek oraz sierżant Arkadiusz Krawczyk, patrolując ulicę Stary Port, zauważyli, że przy krawędzi Brdy stoi kilka osób, a jedna z nich przechodzi za murek. Policjanci podbiegli do nich, aby zobaczyć co się stało. W tym momencie zauważyli, że w wodzie znajduje się dwóch mężczyzn, a jeden z nich woła o pomoc, gdyż jego kolega wpadł do rzeki i obaj nie są w stanie stamtąd wyjść. Na szczęście, funkcjonariusze wspólnie ze świadkami, szybko zdołali wyciągnąć z wody jednego z mężczyzn, który był bezwładny i wyglądał na nieprzytomnego. Na brzegu okazało się, że nie ma z nim kontaktu. Policjanci sprawdzili jego funkcje życiowe. Ze względu na wychłodzenie organizmu puls był słabo wyczuwalny, a oddech płytki. Funkcjonariusze ułożyli mężczyznę w pozycji bezpiecznej oraz udrożnili drogi oddechowe, dzięki czemu wypluł on sporą ilość wody. Policjanci zapewnili mu komfort termiczny i monitorowali funkcje życiowe do czasu przyjazdu wezwanego zespołu ratownictwa medycznego.

Drugim mężczyzną, który o własnych siłach wyszedł z wody, zajęli się policjanci bydgoskiego oddziału prewencji, którzy wzięli go do swojego radiowozu, aby się ogrzał.

Funkcjonariusze ze Śródmieścia ustalili, że mężczyźni po wyjściu z klubu chcieli usiąść na murku przy ulicy Mostowej, jednak jeden z nich stracił równowagę i wpadł do rzeki. Kolega próbował wyciągnąć go na brzeg, jednak bezskutecznie, a po chwili zauważył, że ma on coraz większe problemy z utrzymaniem się na powierzchni, dlatego postanowił wskoczyć do Brdy, aby go ratować. Będąc w wodzie wołał o pomoc.

Decyzją ratowników medycznych, uratowany mężczyzna, w związku z wychłodzeniem organizmu, został przewieziony do szpitala na badania, natomiast drugiego policjanci odwieźli bezpiecznie do domu.

W tym przypadku, dzięki świadkom oraz policjantom, ich opanowaniu i profesjonalnej pomocy cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Pamiętajmy, żeby zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo.

( KWP w Bydgoszczy / kp)