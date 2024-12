Podróbki o wartości około 5 milionów złotych nie trafią na rynek Data publikacji 18.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z KWP w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, wspólnie z pszczyńskimi mundurowymi, zatrzymali 4 osoby podejrzane o bezprawne nanoszenie zastrzeżonych znaków towarowych na perfumy. Stróże prawa zabezpieczyli towar, którego wartość wstępnie została oszacowana na 5 milionów złotych. Dochodzenie w tej sprawie trwa, a podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.

Wobec dwóch mężczyzn w wieku 39 i 44 lata oraz kobiety, prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli majątek zatrzymanych - w tym gotówkę oraz dwa samochody.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty oznaczania towarów podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi w celu wprowadzenia ich do obrotu, z czego uczynili sobie stałe źródło utrzymania. Grozi im za to kara do 5 lat więzienia.

Teraz mundurowi sprawdzają, skąd pochodziły zabezpieczone towary oraz czy zatrzymani mieli wspólników. Dochodzenie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pszczynie.

Apelujemy, aby w przypadku podejrzenia o sprzedaż podróbek, zgłaszać takie przypadki odpowiednim służbom. Działania te mają na celu ochronę konsumentów oraz eliminowanie nielegalnych praktyk rynkowych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, a nawet zdrowiu.

(KWP w Katowicach / kp)