Wypadek z udziałem pieszej. Apel o zachowanie zasad bezpieczeństwa na drodze

Data publikacji 18.12.2024

Przechodzenie w miejscu niedozwolonym było przyczyną wypadku drogowego z udziałem 90-letniej pieszej. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek 16 grudnia br., w Lubinie. Pamiętajmy, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściami dla pieszych nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i na drugą stronę przechodzić jak najkrótszą drogą. Natomiast poza przepisami ważny jest przede wszystkim zdrowy rozsądek i wzajemny szacunek kierujących do pieszych i pieszych do kierujących.