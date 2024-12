Spadła z jednośladu i rozbiła głowę - pomógł dzielnicowy po służbie Data publikacji 18.12.2024 Powrót Drukuj Gdy wracający z porannej służby sierż. Andrzej Wojtas zauważył siedzącą na chodniku seniorkę ze śladami krwi na głowie wiedział, że musi zareagować. Policjant jako jedyny z przejeżdżających kierowców zatrzymał się, by sprawdzić stan starszej kobiety. Jak ustalił funkcjonariusz, 80-latka chwilę wcześniej w trakcie schodzenia z roweru spadła na ziemię i zraniła w głowę. Dzielnicowy udzielił seniorce pomocy medycznej i wezwał na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Kobieta została zabrana na dalsze badania do szpitala.

W niedzielę, 15 grudnia, w godzinach popołudniowych, sierż . Andrzej Wojtas wracał do domu po zakończonej porannej służbie. Przejeżdżając przez Stare Budkowice zauważył siedzącą na chodniku starszą kobietę. Seniorka miała ślady krwi na twarzy. Dzielnicowy z Dobrzenia Wielkiego od razu zatrzymał swój pojazd, by sprawdzić co się wydarzyło.

Jak ustalił policjant, 80-latka chwilę wcześniej w trakcie schodzenia z roweru przewróciła się na ziemię i zraniła w głowę. Pomimo wzmożonego ruchu samochodów w pobliżu, w którym siedziała kobieta, nikt poza sierż. Andrzejem Wojtasem nie zatrzymał się, by sprawdzić stan seniorki. Policjant udzielił 80-latce pierwszej pomocy, a następnie wezwał na miejsce ratowników medycznych.

Przybyli na miejsce medycy zaopiekowali się seniorką i przewieźli ją na dalsze badania do szpitala. Swoim zachowaniem dzielnicowy z Dobrzenia Wielkiego udowodnił, że policjantem jest się 24 godziny na dobę, również po ściągnięciu munduru.