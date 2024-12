Pomagamy i chronimy – policjant przed służbą udzielił pomocy uczestniczce zdarzenia drogowego Data publikacji 18.12.2024 Powrót Drukuj Policjant z Wydziału Prewencji VI Komisariatu Policji w Łodzi zareagował na zauważone przez siebie zdarzenie drogowe. Wyciągnął z przewróconego na dach pojazdu kierującą, zadbał o bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia oraz wezwał służby ratownicze.

„Pomagamy i chronimy” – to dewiza, którą policjanci stosują nie tylko na służbie, ale także poza nią. Udowodnił to Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z widzewskiego komisariatu. Kiedy 16 grudnia 2024 roku jechał na służbę, około godziny 21:40, na ulicy Strykowskiej w Łodzi, zauważył przewrócone w wyniku zdarzenia drogowego na dach renault. Policjant zareagował natychmiast. Zatrzymał bezpiecznie swój samochód i podbiegł do uszkodzonego pojazdu. Znajdująca się w środku kobieta była przytomna i racjonalnie odpowiadała na jego pytania. Funkcjonariusz poprosił innego ze świadków tego zdarzenia, aby wezwał służby ratunkowe i wspólnie z innym mężczyzną, przeciął pasy bezpieczeństwa, wyciągnął uwięzioną kobietę i okrył ją kocem termicznym. Policjant zabezpieczył także to miejsce trójkątem ostrzegawczym, aby inni kierujący zauważyli potencjalne zagrożenie na drodze. W oczekiwaniu na straż pożarną i pogotowie stróż prawa kontrolował stan zdrowia kobiety. Kiedy służby ratunkowe oraz policjanci z łódzkiej drogówki przyjechali na miejsce przekazał im wszystkie zebrane informacje.

Taka postawa pokazuje, że policjanci reagują na potencjalne zagrożenia i pomagają obywatelom nie tylko na służbie, ale także poza nią, jednocześnie dając przykład jak należy postępować w takich sytuacjach.