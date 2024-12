Szczęśliwy finał poszukiwań 83-latka Data publikacji 18.12.2024 Powrót Drukuj Jarosławscy policjanci wspólnie ze strażakami poszukiwali 83-latka, który poszedł na spacer do lasu i stracił orientację w terenie. Funkcjonariusze odnaleźli seniora po godzinnych poszukiwaniach. Mężczyzna cały i zdrowy został przekazany pod opiekę rodziny.

W poniedziałek, 16 grudnia 2024 r. jarosławscy funkcjonariusze odebrali zgłoszenie o zaginięciu 83-letniego mieszkańca gminy Wiązownica. Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna, około godz. 14.00, wybrał się do lasu na spacer i nie powrócił do miejsca zamieszkania. Senior nie posiadał przy sobie telefonu komórkowego. Zaniepokojona rodzina podjęła samodzielnie poszukiwania mężczyzny, a gdy okazały się bezskuteczne, powiadomili policjantów.

Do poszukiwań natychmiast zostali zaangażowani mundurowi, którzy dysponowali rysopisem 83-latka. Do działań włączyli się strażacy oraz mieszkańcy miejscowości, w której zamieszkiwał zaginiony. Poszukiwania prowadzony były na terenie łąk, pól i kompleksów leśnych znajdujących się w okolicy posesji seniora.

W trakcie poszukiwań, na terenie pobliskiego lasu, w odległości około kilometra od miejsca zamieszkania zaginionego, strażak biorący udział w poszukiwaniach, zauważył idącego lasem mężczyznę. Jak się okazało, był to zaginiony 83-latek. Senior był przemoczony i zziębnięty. W rozmowie z funkcjonariuszami podał, że idąc lasem przewrócił się i wpadł do głębokiego dołu z którego nie mógł samodzielnie wyjść. Gdy w końcu mu się to udało, było już ciemno i nie mógł znaleźć drogi powrotnej do domu.

Dzięki szybkiej reakcji i sprawnym działaniom, 83-latkowi nic się nie stało. Cały i zdrowy został przekazany pod opiekę rodzinie.