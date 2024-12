Koszalińscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego nastawniczego – spowodował wykolejenie pociągu Data publikacji 18.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zatrzymali 56-letniego mężczyznę, który w stanie nietrzeźwości pełnił funkcję nastawniczego na głównej stacji kolejowej. Badanie alkotestem wykazało, że miał on 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna już usłyszał zarzut zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności i został objęty policyjnym dozorem.

Policjanci z koszalińskiej komendy podczas wykonywania czynności ustalili, że 56-latek podczas swojej zmiany niewłaściwie przestawił zwrotnicę torów, co doprowadziło do wykolejenia elektrycznego zespołu trakcyjnego typu Impuls. Na szczęście, w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, jednak straty materialne są znaczne.



56-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy w policyjnym areszcie. Dzisiaj usłyszał zarzut z art. 180 Kodeksu karnego, który dotyczy wykonywania czynności zawodowych w stanie nietrzeźwości związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych. Na wniosek prokuratora mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Mężczyźnie za popełnione przestępstwo grozikara pozbawienia wolności do 5 lat.