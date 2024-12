Uważaj na fałszywe oferty na legalnych platformach sprzedażowych

„Jak mawiają, w życiu, jak to w życiu – nic nie jest za darmo… A zatem, jeżeli ktoś oferuje Ci coś za darmo lub po bardzo kusząco atrakcyjnej cenie, nawet na renomowanej platformie sprzedażowej, a Ty miałbyś tylko opłacić przesyłkę… Nigdy nie ufaj linkom wysłanym przez sms albo pocztę. Takie linki zazwyczaj przekierowują Cię poza tę renomowaną platformę do fałszywej strony po to, żeby wyłudzić Twoje dane do logowania i płatności. (…) Zamiast kupić znakomite, markowe słuchawki, możesz niestety mocno się zdziwić znajdując wyczyszczone konto!” – ostrzega Katarzyna Skrzynecka w kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.