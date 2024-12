„Podziel się dobrem na Święta” – charytatywnie na rzecz policyjnej Fundacji Data publikacji 19.12.2024 Powrót Drukuj A nadzieja znów wstąpi w nas Nieobecnych pojawią się cienie Uwierzymy kolejny raz W jeszcze jedno Boże Narodzenie I choć przygasł świąteczny gwar Bo zabrakło znów czyjegoś głosu Przyjdź tu do nas i z nami trwaj Wbrew tak zwanej ironii losu…

Ta znana i piękna kolęda rozpoczęła Bożonarodzeniowy Charytatywny Koncert na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, który odbył się w Audytorium Muzeum Historii Polski w Warszawie, wieczorem 18 grudnia 2024 r. Wśród artystów, którzy wystąpili, byli wieloletni przyjaciele Fundacji: Olga Szomańska, Robert Osam, Krzysztof Ciborski oraz muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą kapelmistrza insp. Janusza Trzepizura. Koncert patronatem honorowym objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak.

ZNAMIENICY GOŚCIE – PRZYJACIELE FUNDACJI

Na widowni zasiadło wielu znamienitych gości, wieloletnich sympatyków Fundacji, którzy wykupując cegiełkę koncertową wsparli podopiecznych Fundacji. Wśród nich byli komendanci Straży Granicznej – gen. dyw. SG Robert Bagan, Służby Ochrony Państwa – gen. bryg. SOP Radosław Jaworski, Straży Pożarnej – st. bryg. Paweł Frysztak, Straży Ochrony Kolei - Bogusław Topolski oraz zastępcy Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Roman Kuster, nadinsp. Tomasz Michułka i nadinsp. Rafał Kochańczyk. To ważne dla środowiska policyjnego wydarzenie zaszczyli swoją obecnością również Prokurator Generalny Dariusz Korneluk, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu MSWiA Wiesław Szczepański oraz nadinspektorzy w stanie spoczynku, byli komendanci główni Policji: Mirosław Schossler, Dariusz Augustyniak, Andrzej Trela i Michał Domaradzki. Sala Audytorium była pełna przyjaciół Fundacji, nie zabrakło więc także nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP oraz Dyrektora Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA prof. dr. hab. n. med. Piotra Suwalskiego wraz z kadrą Instytutu, biskupa polowego Wiesława Lechowicza, dyrektorów, szefów, pełnomocników oraz przedstawicieli organów administracji państwowej, świata kultury, nauki, medycyny i instytucji publicznych, przewodniczących związków zawodowych oraz pracowników policji, władz stowarzyszeń i fundacji, kapelanów środowiska policyjnego, współpracowników, sympatyków, wolontariuszy i darczyńców.

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA

Wszystkich gości przywitała Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach mł. insp. w st. spocz. Irena Zając: Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj razem i że przyjęliście Państwo to zaproszenie. Wśród nas jest dużo przyjaciół, wolontariuszy i darczyńców Fundacji. Tym koncertem chcemy oddać Wam hołd i podziękować za to, że nas wspieracie i nam pomagacie. W wielu województwach wdowy są zapraszane do jednostek, w których służyli ich mężowie. Bardzo za to dziękuję wszystkim, którzy przykładają się do tego, ponieważ przed świętami, jest to zawsze dla nich ważna i wzruszają chwila, żeby pokazać im, że nie są same. Proszę ten koncert potraktować jako wielkie podziękowanie i ukłon z naszej strony.

Prezes Fundacji podziękowała również za życzliwość i serdeczną przychylność Komendantowi Głównemu Policji i Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Słowa uznania za wieloletnie wsparcie usłyszeli także muzycy Reprezentacyjnej Orkiestry Policji oraz występujący artyści.

Następnie głos zabrał Minister SWiA Tomasz Siemoniak, mówiąc do zebranych: Jestem zaszczycony, że mogę z Państwem tutaj być. Bardzo ważne jest aby pamiętać o tych, którzy polegli na służbie i pamiętać o ich rodzinach. Wielki szacunek dla pani prezes Ireny Zając, która tyle lat to dzieło prowadzi. To jest bardzo ważne również dla tych, którzy przychodzą do Policji i ślubują, że dla bezpieczeństwa obywateli narażą swoje zdrowie i życie. Świadomość, że cała Policja będzie za nimi zawsze stać i Rzeczpospolita Polska będzie pamiętała o nich, jeżeli poniosą najwyższą ofiarę, jest bardzo ważna. Te dwieście czterdzieści rodzin, którymi Fundacja się opiekuje zasługuje na nasz najwyższy szacunek, dlatego, że w tych rodzinach byli nasi koledzy i koleżanki służący naszemu państwu. Dziękuję Komendantowi Głównemu Policji i wszystkim współpracownikom, za to, że tak dobrze prowadzą współpracę z Fundacją i wykorzystują tę energię, dobroć i zaangażowanie oraz że takie spotkania, jak dzisiejsze mogą się odbywać, zwłaszcza w tym bożonarodzeniowym czasie, kiedy szczególnie wspomina się tych, których nie ma z nami. Bądźcie pewni naszego wsparcia.

Do zebranych gości z podziękowaniami zwrócił się również nadinsp. Marek Boroń podkreślając solidarność i jedność środowiskową: Jestem zaszczycony, że mogę powitać Państwa na Bożonarodzeniowym Koncercie Charytatywnym na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Spotkaliśmy się dzisiaj w wyjątkowej atmosferze, by w poczuciu wspólnoty nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują – wdowom, wdowcom i sierotom po poległych policjantach. Ta inicjatywa jest symbolem naszej pamięci o tych, którzy złożyli największą ofiarę dbając o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Jestem dumny, że środowisko policyjne potrafi zjednoczyć się wokół tych szlachetnych celów i pokazać rodzinom naszych poległych koleżanek i kolegów, że nie zostali sami i mogą zawsze na nas liczyć. Okres świąt Bożego Narodzenia to czas, w którym szczególnie mocno odczuwamy potrzebę dzielenia się dobrem. Czas, w którym warto przypomnieć sobie, co naprawdę jest ważne: bliskość, solidarność i pomoc drugiemu człowiekowi. Dzisiejszy koncert charytatywny jest wyrazem właśnie tych wartości. Pragnę przekazać serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Dziękuję wszystkim darczyńcom za hojność i okazane wsparcie. Jestem zaszczycony, że przyjęliście Państwo zaproszenie do udziału w tym spotkaniu. Wasza obecność i otwarte serca są dowodem na to, że potrafimy i chcemy dzielić się dobrem.

Komendant Główny Policji podziękował za zaangażowanie i oddaną pracę na rzecz podopiecznych również zarządowi i pracownikom Fundacji, podkreślając jak ważne jest to dla całego naszego środowiska. Niech dzisiejszy koncert stanie się nie tylko wspaniałym wydarzeniem, ale też symbolem jedności i troski o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia.

W trakcie koncertu wyświetlone zostały również krótkie filmy, w których zabrały głos wdowy i dzieci. Podopieczne policyjnej Fundacji mówiły m.in. o tym jak ważne są dla nich coroczne spotkania, rozmowy i wspólne doświadczenia. Zacytujmy kilka wypowiedzi, bo oddają one sens całej tej codziennej pracy i tak istotnej wspólnoty: „Najlepszy psycholog nie da nam tego, co nam daje Fundacja”. „Te spotkania dają nam siłę!”. „Spotkałam tutaj wspaniałe kobiety. Nawzajem się wspieramy”. „Fundacja daje nam poczucie bezpieczeństwa, że nie jesteśmy same. W każdej chwili i w każdej sytuacji mogę zadzwonić do osób, które mnie zrozumieją, wysłuchają, nie ocenią i pomogą”.

ŻYCZENIA Z NADZIEJĄ

Bożonarodzeniowy Koncert Charytatywny był również okazją do złożenia sobie najlepszych życzeń i podzielenia się opłatkiem. Nadinsp. Marek Boroń, złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia: Zdrowia, pomyślności oraz spokoju i pokoju w tym czasie, kiedy poza granicami naszego kraju toczy się wojna. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, bo wiemy jakie wyzwania są przed polską Policją. Niech ten wyjątkowy czas wypełniony będzie miłością i serdecznością, a świąteczny stół stanie się miejscem wzajemnego wsparcia i radości. Życzę aby nowy rok przyniósł Wam oraz Waszym rodzinom nie tylko zdrowie i radość, ale także nowe możliwości i siłę do realizacji planów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

WSPÓLNE DOBRO

Podczas wydarzenia przeprowadzona była zbiórka środków na pomoc podopiecznym Fundacji. W foyer Audytorium na specjalnym stoisku, można było zakupić świąteczne upominki – rękodzieło wykonane przez podopiecznych Fundacji – kartki bożonarodzeniowe, stroiki, maskotki oraz różne ciekawe przedmioty przekazane przez życzliwych darczyńców.

Tego samego dnia, co koncert, odbywały się od rana VI Charytatywne Zawody Strzeleckie Pamięci Mańka, Kaczora i Krasnala, zorganizowane na rzecz Fundacji. Zawody upamiętniające poległych na służbie kontrterrorystów – podkom. Piotra Molaka „Krasnala”, który zginął w 1996 r. podczas eksplozji podłożonego ładunku na jednej z warszawskich stacji benzynowych, podkom. Dariusza Marciniaka „Kaczora” oraz nadkom. Mariana Szczuckiego „Mańka”, którzy polegli podczas szturmu w Magdalence w 2003 r. zostały zorganizowane na gościnnych obiektach Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia. Środki zebrane podczas koncertu i zawodów przeznaczone zostaną na działalność statutową Fundacji.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Od ponad 25 lat Fundacja wspiera rodziny funkcjonariuszy, którzy stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych. Misja i cele fundacji realizowane są dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu policjantów i pracowników Policji w kraju. Dla środowiska policyjnego jest dowodem, że Policja nie zapomina o swoich funkcjonariuszach.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną. Obecnie Fundacja ma pod opieką 240 rodzin.

Działalność Fundacji opiera się na zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli – zarówno wolontariuszy, którzy działają na jej rzecz, jak i rzeszy darczyńców, bez których nie można by świadczyć pomocy. A liczy się każda złotówka. Na stronie fundacji są dostępne wzory oświadczeń o comiesięczne potrącanie z uposażenia lub wynagrodzenia samodzielnie określonej kwoty na rzecz fundacji, które można złożyć w swoich jednostkach. Wszystko opiera się na więzi zawodowej, koleżeńskiej solidarności i przeświadczeniu, że warto pomagać.

Tekst: Biuro Komunikacji Społecznej / ipk

zdj.: Izabela Pajdala „Gazeta Policyjna”