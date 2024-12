Mikołaj patrzy – jedź bezpiecznie

Przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia apelujemy do kierowców o ostrożność, rozwagę i o to by nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu. Planując podróż pamiętajmy o bezpieczeństwie zarówno swoim, jak i innych uczestników ruchu drogowego, niezależnie od tego ile kilometrów mamy do pokonania.