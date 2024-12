Żyrardowianin z 53 zarzutami za oszustwa internetowe Data publikacji 19.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie zakończyli postępowanie dotyczące oszustw popełnianych za pośrednictwem jednego z popularnych portali sprzedażowych. Sprawa dotyczyła 19-letniego mieszkańca Żyrardowa, który w okresie Świąt Bożego Narodzenia dopuścił się licznych oszustw na terenie całego kraju. Usłyszał łącznie 53 zarzuty dokonania oszustw.

Mężczyzna pozyskiwał numery kont bankowych od osób, które skusił ofertą szybkiego zarobku. Praca miała polegać na pośredniczeniu w zakupie świątecznych prezentów, za co obiecywał niemałe wynagrodzenie. Niestety, obiecany zysk nigdy nie nastąpił, a współpracujące z nim osoby dowiadywały się, że zamiast zarobku, będą musiały spłacać długi wynikające z wykonanych transakcji.

Oszust wykorzystywał konta pośredników do przyjmowania pieniędzy od użytkowników portalu, którzy kupowali świąteczne prezenty takie jak zabawki, kalendarze adwentowe, piłki czy lampki choinkowe. Pieniądze były następnie przekazywane dalej w ramach schematu oszustwa.

Dzięki skutecznym działaniom policjantów, w wyniku prowadzonego postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Żyrardowie, 19-latek został zidentyfikowany i nie uniknie odpowiedzialności za swoje czyny. Funkcjonariusze skutecznie przeprowadzili postępowanie, co pozwoliło na postawienie zarzutów i zabezpieczenie dowodów przestępstwa. Postępowanie wykazało, że 19-letni mieszkaniec Żyrardowa, za pośrednictwem Internetu, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkudziesięciu osób z całego kraju. W celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzał je w błąd co do zamiaru realizacji transakcji oraz wysyłki towaru.

Młody mężczyzna usłyszał łącznie 53 zarzuty oszustw Internetowych. Łączna kwota strat wyniosła niema 7000 zł. W tej sprawie został skierowany akt oskarżenia do sądu.

Apelujemy o ostrożność i przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zakupów w sieci:

Kupuj w sprawdzonych sklepach i od zaufanych sprzedawców – przed dokonaniem zakupu warto sprawdzić opinie o danym sklepie i sprzedawcy. Unikaj podejrzanie niskich cen i ofert okazji, które wydają się zbyt dobre, aby były prawdziwe.

Uważaj na nowe i mało znane portale sprzedażowe – Jeśli sklep lub portal jest Ci nieznany, zweryfikuj jego wiarygodność – sprawdź adres firmy, regulamin, dane kontaktowe oraz politykę zwrotów.

Nie klikaj w podejrzane linki i nie pobieraj załączników – Oszuści często wysyłają wiadomości e-mail lub SMS z linkami do fałszywych stron płatności. Zawsze upewnij się, że adres strony jest prawidłowy i nie klikaj w podejrzane odnośniki.

Korzystaj z bezpiecznych metod płatności – Wybieraj metody płatności, które umożliwiają ochronę kupującego. Unikaj przelewów bezpośrednio na konto sprzedawcy, jeśli masz wątpliwości co do jego autentyczności.

Dokumentuj każdą transakcję – Zachowaj dowody zakupu, potwierdzenia płatności oraz korespondencję ze sprzedawcą. Mogą być one pomocne w przypadku reklamacji lub zgłoszenia oszustwa.

Chroń swoje dane osobowe!

Nie udostępniaj swoich danych osobowych nieznajomym — nie podawaj numeru PESEL, dowodu osobistego, danych do logowania na konto bankowe czy numeru karty płatniczej osobom trzecim.

Uważaj na oferty szybkiego zarobku- Jeśli ktoś proponuje Ci pracę polegającą na udostępnieniu swojego konta bankowego, prawdopodobnie jest to oszustwo. Możesz w ten sposób stać się nieświadomym współuczestnikiem przestępstwa.

Regularnie zmieniaj hasła i używaj dwuskładnikowego uwierzytelniania – Stosuj silne hasła do kont internetowych i bankowych. Korzystaj z funkcji, dodatkowego zabezpieczenia, takiego jak autoryzacja SMS lub aplikacja mobilna.

Nie udostępniaj zdjęć dokumentów tożsamości-Oszuści mogą wykorzystać zdjęcia twoich dokumentów do kradzieży tożsamości i zaciągnięcia kredytu na Twoje dane.

Pamiętaj! Twoje bezpieczeństwo w sieci zależy od Twojej czujności i ostrożności.

Bądź świadomy i kupuj bezpiecznie!