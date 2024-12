Policjanci i pracownicy cywilni z Wieruszowa dają radość małym pacjentom Data publikacji 19.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci odwiedzili małych pacjentów we wrocławskim szpitalu Przylądek Nadziei. Z inicjatywy pracowników cywilnych i policjantów wieruszowskiej komendy zorganizowano akcję charytatywną, która miała na celu wsparcie dzieci przebywających na oddziale onkologicznym. Najmłodszym towarzyszył uśmiech na twarzach, który był dla nas największa nagrodą.

W tym roku po raz kolejny pracownicy cywilni oraz policjanci z Wieruszowa, którzy na co dzień niosą pomoc i dbają o bezpieczeństwo obywateli włączyli się akcję charytatywną, skierowaną dla dzieci przebywających na oddziale onkologicznym Przylądek Nadziei. Pomysł na pomaganie w tej formie zrodził się w 2022 roku, a cała akcja została przeprowadzona przy współpracy z Panem Marcinem Wardęga, który co roku zajmuje się pomaganiem dla dzieci z onkologii. Podobnie jak w poprzednich latach ruszyła zbiórka pieniędzy na ten szczytny cel. Za zebrana kwotę zakupione zostały prezenty w postaci zabawek i innych drobiazgów, które mogły umilić dzieciom czas spędzony w szpitalu. 18 grudnia 2024 roku policjanci wspólnie z współorganizatorami akcji odwiedzili dzieci, rozmawiali z nimi i ich rodzicami, starając się wnieść trochę ciepła. Nie zabrakło też czasu na wspólne zdjęcia i rozmowy o pracy policji, które budziły duże zainteresowanie wśród najmłodszych. Mundurowi pokazali, że służba to nie tylko obowiązki, ale także troska o drugiego człowieka. Na twarzach dzieci, które walczą z chorobą widać było zadowolenie i zaskoczenie. Spotkanie było okazją do chwilowego oderwania się od trudnej rzeczywistości oraz przypomnienie, że wokół nich są ludzie, którzy chcą im pomóc. Dzięki takim akcją prezenty trafiły do dzieci zmagających się chorobą, które niestety tegoroczne Święta Bożego Narodzenia spędzą poza domem. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tego typu inicjatywy, sami deklarujemy dalszą współpracę w podobnych przedsięwzięciach. Towarzyszący uśmiech na twarzach dzieci był dla nas największą nagrodą.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali włączając się w tą szlachetną inicjatywę.

(KWP w Łodzi / sc)

