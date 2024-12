Próbował oszukać 89-latka, a potem kryminalnych – najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie Data publikacji 19.12.2024 Powrót Drukuj Namysłowscy kryminalni zatrzymali 36-latka, który próbował oszukać seniora metodą „na policjanta”. Mężczyzna nawet w trakcie zatrzymania próbował wmówić kryminalnym, że jest policjantem Centralnego Biura Śledczego Policji i działa pod przykryciem. Krzyczał również, że przez działanie namysłowskich śledczych cała zaplanowana operacja policyjna zakończy się niepowodzeniem. Na nic zdały się jego próby oszustwa. 36-latek usłyszał już zarzut, za który grozi 12 lat więzienia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

W ubiegły czwartek (12 października br.) 89-letni mieszkaniec gminy Namysłów odebrał podejrzany telefon od osoby podającej się za policjanta. Podczas rozmowy telefonicznej senior dowiedział się, że jego oszczędności w banku są zagrożone i musi je szybko wypłacić. Starszy mężczyzna oznajmił, że nie posiada żadnych pieniędzy na rachunku bankowym, a całe swoje oszczędności przechowuje w domu. Wówczas rozmówca oświadczył, że na polecenie prokuratora pieniądze seniora muszą zostać sprawdzone, gdyż mogą być to fałszywe banknoty.

W trakcie rozmowy oszust uzyskał numer telefonu komórkowego 89-latka. Po chwili na uzyskany numer zadzwoniła osoba, podająca się za prokuratora. W trakcie rozmowy fałszywy prokurator potwierdził autentyczność działań, o których wcześniej wspomniano 89-latkowi. Poinformował również, że do mieszkania seniora przyjdzie policjant, który dokona sprawdzania pieniędzy, po czym zwróci mu oszczędności.

Informacje o całym zdarzeniu uzyskali kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Śledczy od razu skontaktowali się z 89-latkiem i poinformowali go, że padł ofiarą oszustwa. Chwilę później śledczy zatrzymali na gorącym uczynku 36-latka, który próbował odebrać pieniądze od seniora. Mieszkaniec województwa łódzkiego nawet podczas zatrzymania próbował oszukać namysłowskich kryminalnych, krzycząc, że jest policjantem Centralnego Biura Śledczego Policji i działa pod przykryciem. Próbował przekonać namysłowskich kryminalnych, że przez ich działanie cała zaplanowana operacja policyjna zakończy się niepowodzeniem.

Na nic zdały się próby oszustwa 36-latka. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany w charakterze podejrzanego. Z uwagi na fakt, że wcześniej był karany za podobne przestępstwa, grozi mu kara 12 lat pozbawienia wolności. Mieszkaniec województwa łódzkiego najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu czas rodzinnych spotkań, zwłaszcza ze starszymi bliskimi. To idealna okazja do porozmawiania z seniorami o ich bezpieczeństwie oraz metodach działania oszustów.

Poinformujmy naszych starszych krewnych, że:

- policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy;

- funkcjonariusze Policji nigdy nie angażują osób trzecich w działania policyjne;

- policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach policyjnych;

- funkcjonariusze Policji nigdy nie pytają o oszczędności zgromadzone na koncie lub przechowywane w domu;

- jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie należy podejmować żadnych pochopnych działań, tylko rozłączyć się i zweryfikować przekazaną informację;

- w momencie, gdy dzwoni do nas osoba podająca się za policjanta lub prokuratora i żąda przekazania pieniędzy, możemy być pewni, że rozmawiamy z oszustem. Jak najszybciej zakończmy rozmowę telefoniczną!

Pamiętajmy, nasza rozmowa może uchronić starszych krewnych przed działaniem oszustów. Nie pozwólmy, by seniorzy stracili dorobek swojego życia.

(KWP w Opolu / kp)