Okradli kuriera z gotówki. Obywatele Gruzji zatrzymani przez kryminalnych bezpośrednio po kradzieży Data publikacji 19.12.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z KWP w Lublinie przy współpracy z policjantami z woj. świętokrzyskiego zatrzymali dwóch obywateli Gruzji w wieku 42 i 55-lat, którzy chwilę wcześniej okradli kuriera firmy przesyłkowej. Wykorzystując jego nieuwagę, z kabiny skradli saszetkę z gotówką. Policjanci zabezpieczyli pojazd, którym poruszali się sprawcy, a także znaleziony przy nich „łamak”. Obydwaj zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży. Dodatkowo 55-latek poszukiwany był listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności.

Do kradzieży doszło na początku tygodnia w jednej z miejscowości w powiecie biłgorajskim. Kurier rozwożący przesyłki zaparkował pojazd pod jednym z paczkomatów. Kiedy mężczyzna poszedł na tył pojazdu i zajęty był skanowaniem, chwilę nieuwagi wykorzystali nieznani sprawcy, którzy z kabiny samochodu ukradli saszetkę z pieniędzmi. W środku znajdowało się 1400 złotych.

Sprawcy kradzieży wpadli w ręce kryminalnych KWP w Lublinie bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa. Do zatrzymania doszło dzięki współpracy lubelskich kryminalnych z policjantami z woj. świętokrzyskiego – Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

W ręce funkcjonariuszy wpadli dwaj obywatele Gruzji w wieku 42 i 55-lat. Mężczyźni byli bardzo zaskoczeni zatrzymaniem. Prosto z ulicy trafili do policyjnego aresztu.

Policjanci zabezpieczyli także pojazd marki Skoda, którym poruszali się sprawcy. W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich m.in. mienie pochodzące z kradzieży i urządzenie do pokonywania zamków tzw. „łamak”.

Dalsze czynności procesowe z zatrzymanymi wykonali biłgorajscy śledczy.

Obydwaj zatrzymani zostali doprawdzenie przez krymnialnych z Biłgoraja do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty kradzieży. 55-letni obywatel Gruzji dodatkowo jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności oraz Prokuraturę Rejonową w Lublinie do ustalenia miejsca pobytu.

Za kradzież grozi kara do 5 lat więzienia.